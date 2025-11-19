El yacimiento del Alto de la Grama revela intercambios de los antiguos canarios con navegantes antes de la Conquista

Las Islas Canarias no estuvieron tan aisladas antes de la Conquista como se creía hasta ahora. Las investigaciones arqueológicas del Cabildo de Gran Canaria en el yacimiento del Alto de La Grama, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, han revelado que al menos desde los siglos XII o XIII hubo contactos e intercambios entre los primeros pobladores de la Isla y navegantes forasteros.

Los hallazgos en el Alto de La Grama, en el barranco de El Draguillo, se deben a una persona que informó de la existencia de ese enclave aborigen y, para sorpresa de arqueólogos e historiadores, se encontraron varios anzuelos de hierro en el interior de una cerámica prehispánica.

Anzuelos de hierro encontrados en el Alto de La Grama. / David Delfour

Esos anzuelos y otros vestigios encontrados en las últimas excavaciones se exhiben en El Patio del Cabildo como parte de las jornadas Un compromiso común. Patrimonio Arqueológico y Participación Ciudadana, una iniciativa del gobierno insular para agradecer la colaboración de las personas y entidades que actúan de forma altruista en la protección del patrimonio arqueológico, cuyos hallazgos y comunicaciones han permitido aumentar el conocimiento sobre los antiguos pobladores de Gran Canaria.

Las informaciones de la ciudadanía al Cabildo «están resultando fundamentales para conservar y profundizar en el conocimiento del legado arqueológico y se han traducido en la incorporación al catálogo de decenas de yacimientos en los últimos años», según resaltó el presidente Antonio Morales en la apertura de la muestra, en la que estuvo acompañado por el consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa, y por el inspector de Patrimonio Histórico Xavier Velasco.

Una exposición en el Cabildo agradece la colaboración ciudadana en la conservación del patrimonio arqueológico

Como ejemplo de la importancia de esa colaboración ciudadana, Morales comentó que el hallazgo de un particular en El Alto de La Grama ha aportado datos novedosos sobre la vida de los antiguos grancanarios antes de la llegada de los conquistadores castellanos.

«Esos anzuelos nos enganchan a una historia que desconocíamos y que ahora queremos desentrañar, pues por la datación del yacimiento, a caballo entre los siglos XII-XIII, parece que estaríamos hablando de intercambios entre indígenas y navegantes -no sabemos si africanos o europeos- antes de la Conquista, lo que nos lleva a apuntar que quizás las Islas no estuvieron tan aisladas como se había pensado o dicho hasta ahora», explicó el presidente.

El hallazgo, relató, se suma a documentos y registros que reflejan la importancia de la pesca para la subsistencia de la población aborigen y que indican que intercambiaban anzuelos y otros utensilios por sangre de drago, a la que se atribuía beneficios medicinales.

Los materiales arqueológicos de la muestra, detalló Morales, «fueron localizados, inventariados y estudiados gracias precisamente a la colaboración ciudadana y son por lo tanto un reflejo del sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad que tratamos de fomentar».

A su juicio, también «incitan» a reflexionar en aspectos de tanta relevancia y actualidad como las migraciones humanas, la relación con el territorio, la sostenibilidad, el sentimiento de comunidad, la condición insular o la resiliencia. «Lo que contemplamos son vestigios que nos hablan de la evolución y adaptación de la antigua población canaria; y lo que nos dicen sigue sorprendiéndonos y abriendo nuevas y a veces insospechadas puertas a la investigación», dijo.

Hallazgos y denuncias

Por tanto, recalcó Morales, «es importante comunicar cualquier hallazgo o denunciar cualquier ataque a nuestro legado», algo que puede hacerse directamente contactando con el Servicio de Patrimonio Histórico o a través de la oficina de atención a la ciudadanía.

Vasijas con restos de sal halladas en el barranco de Guayadeque. / David Delfour

Teodoro Sosa ofreció algunas cifras de esa colaboración y destacó que Gran Canaria atesora más de 1.400 yacimientos arqueológicos, cuya vigilancia y conservación en perfecto estado por parte del Cabildo, el Gobierno autónomo o los ayuntamientos «es imposible». Es ahí donde entra la participación ciudadana, con más de 7.000 personas incorporadas a la plataforma del Cabildo para esos fines.

La Isla atesora más de 1.400 yacimientos y su mantenimiento sería imposible sin la ayuda altruista de la población

«En estos años hemos impulsado nuevas excavaciones, restaurado estructuras que corrían riesgo de deterioro, creado centros de interpretación, reforzado el equipo de inspección y mejorado los sistemas de documentación, además de cerrar acuerdos históricos con instituciones de gran valor científico como el Museo Canario como museo concertado de la arqueología insular», puntualizó .

Además de la exposición, abierta hasta el 4 de diciembre en el Patio del Cabildo, este jueves, y siempre con entrada libre hasta completar, será el turno de Juan Carlos Hernández Marrero, responsable del Museo Arqueológico de La Gomera, con la conferencia Museos y Comunidad ¿escaparate o espejo?’. El 27 de noviembre tomará la palabra Verónica Alberto Barroso, de la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, bajo el título Respondiendo preguntas urgentes. Las intervenciones arqueológicas de salvamento en Gran Canaria’.

Por último, el espacio El Soco de Participa Gran Canaria, la antigua Sala Cuasquías, acogerá el 4 de diciembre una mesa redonda.