Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Agüimes, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL de Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí tiene un precio de 0,969€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, donde el precio del Gasóleo A es de 0,980€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 19 de noviembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,129€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104. Allí, la estación OCÉANO EL CARRIZAL tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,959€. La segunda opción más económica de la provincia está en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,979€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 19 de noviembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,079€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,079€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Calle Juan Carlos I 23, en la DISA PUERTO DEL CARMEN, que está a 1,259€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,059€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,258€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la CEPSA GRAN TARAJAL, que está a 1,259€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 19 de noviembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,099€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,109€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde el diésel está a 1,040€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,048€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 19 de noviembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,980€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 19 de noviembre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de diésel en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 0,984€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,129€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación FAST FUEL GORO a 0,984€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/11/2025 8:08:14]