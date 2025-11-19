Juan Carlos Hernández, alcalde de Valsequillo: «Hemos trabajado para que la paz social volviese a Valsequillo»

¿Qué ha hecho en su primer día como alcalde de Valsequillo?

Además de atender a los medios de comunicación, pues planificar y reunirnos con todo el personal del Ayuntamiento para presentarnos y darles a conocer cuál es nuestro programa de actuación para este año y medio. También para adelantarles que necesitamos un diagnóstico por cada una de las áreas para poder tener una fotografía del Ayuntamiento y desde ahí comenzar a tomar medidas.

¿Esperaba usted un Pleno en el que se aprobaba la moción de censura más bronco?

No. Creo que todos los compañeros y compañeras que están en el arco plenario, no solo el martes, sino a lo largo de los últimos años, hemos demostrado que podemos vivir la política con intensidad, pensar distinto, verbalizarlo con mayor o menor pasión, pero siempre ha habido respeto. El martes, a pesar de que reconozco que era una sesión complicada y tensa, creo que todos estuvimos a la altura, tanto los partidos que ahora están en la oposición como nosotros en el gobierno. Estoy muy orgulloso porque además eso demuestra el talante de los representantes públicos que tiene este municipio por parte de todas las formaciones.

Usted dijo que una de las primeras medidas que iba a hacer era una auditoría y también un diagnóstico de las diferentes áreas.

Sí, es que es fundamental porque una cosa es la información que tú tienes cuando estás en la oposición, que tienes buena parte pero no la tienes con total precisión y al detalle, y otra la realidad. Nosotros sabemos que la situación de este Ayuntamiento es complicada, pero no sabemos con exactitud cuál es la dimensión del problema y de la situación económica. Esto es como cuando vas al médico. Si quieres que te recete la medicina adecuada, tiene que hacerte primero una exploración y un diagnóstico preciso. Pues eso lo que estamos haciendo nosotros en estos primeros días: encargarle al área económica del Ayuntamiento que nos haga una auditoría interna para saber con detalle cuál es la situación económica de esta institución. Eso por un lado, y por otro, pedirle a cada una de las áreas municipales un diagnóstico para conocer cuál es la situación de cada una de ellas para conocer qué proyectos están en marcha, cuáles están parados, cuáles son las fechas de vencimiento de subvenciones que están en riesgo de devolverse, que hay muchas, y cuáles son las necesidades que tienen para poder mejorar. Y a partir de todo ese diagnóstico podremos diseñar o adaptar el plan de actuación que traemos para implantar en el Ayuntamiento.

¿Cuáles son sus prioridades?

Las prioridades de este gobierno, que se han consensuado durante todo este tiempo, son la primera de ellas sacar el presupuesto de 2026, si no ahora, que es cuando tocaría, durante el primer trimestre. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos 14 años es que el presupuesto del año en vigor siempre llegaba a partir de septiembre u octubre, cuando ya no tenía sentido. Por lo tanto, decíamos en el Pleno de este martes que era fundamental ordenar esta casa, y el primer paso para ordenar una administración pública es que tenga el presupuesto en vigor en el año que le toca. Entonces, a eso vamos a dedicar ahora de entrada buena parte de nuestro tiempo y nuestros recursos, porque si lo conseguimos nos vamos a ahorrar un montón de problemas y de trámites administrativos. También queremos pagar las subvenciones a los clubes deportivos, que están ahí paradas también y queremos avanzar para que puedan cobrarlas lo antes posible. Además, queremos recuperar los Pfae, los programas de formación en alternancia con el empleo. El año pasado el Gobierno de Canarias batió récord en cuanto a presentación y recursos para esos programas y Valsequillo se quedó fuera porque ni siquiera lo solicitó y eso podría haber dado trabajo y formación a 90 personas durante 11 meses, y se renunció a eso. Queremos mejorar servicios como el de limpieza, cuyo contrato lleva dos años vencido; el contrato de la piscina, que tiene mucha demanda, esas son algunas de las medidas que queremos llevar a cabo, poniendo siempre a las personas en el centro porque lo que buscamos es que mejore la calidad de vida de la gente de aquí.

¿Teme fugas en el equipo de gobierno?

El equipo de gobierno que entra está súper consolidado porque no es nuevo. Este grupo no se ha formado hace dos días para presentar una moción de censura, que es lo que han querido vender algunos. No estamos aquí por intereses, ni porque queremos sillones ni mucho menos. Estamos aquí porque nos preocupa Valsequillo, porque queremos frenar la caída de este Ayuntamiento y este municipio al que tenía sometido el gobierno anterior. El grupo actual está conformado por varios partidos que llevan trabajando desde hace un año. Mi confianza en cada una de las personas que me acompañan en este mandato es total, plena y absoluta.

Estos días en varias ocasiones escuchamos lo de «aquí nos conocemos todos». ¿Eso es bueno o es malo?

Yo creo que depende de cómo lo interprete cada uno. Para mí es un beneficio. A mí me gusta vivir en un pueblo donde nos conocemos todos, no solo quienes estamos en política. Me encanta salir a la calle y sentir que formo parte de mi pueblo y que me puedo parar a hablar con las personas. Preguntarle cómo está, cómo va su familia, su trabajo o su hobby. Creo que esa es una de las riquezas del pueblo, la cercanía. Es algo que defiendo, me gusta y por eso he decidido vivir en Valsequillo y trabajar por mi pueblo. Para mí, el hecho de que nos conozcamos todos es una ventaja, también en la política, porque si te conoces es más fácil llegar a un acuerdo y que compartamos ideas. Es cierto que hubo un tiempo en este municipio donde eso no era así. Donde la confrontación era insana. Pero también es cierto que desde hace tiempo muchas personas hemos trabajado para que la paz social volviera a Valsequillo y desde hace por lo menos 10 años en este municipio se respira calma, tranquilidad y paz social aun pensando distinto. Da igual que seamos amigos, familia o lo que sea. Al final, lo que sale de ahí es una suma por parte de todos. Esto no va de familias ni de amistades. Esto va de gestión.

Algunas de las personas que siguieron el Pleno desde la plaza de El Pilar criticaron que los alcaldes de Municipalistas Primero Canarias que fueron a Valsequillo no lo felicitaran cuando bajó a la calle.

Bueno, yo respeto a todos los representantes políticos y de diferentes partidos. Yo cuando llegué a la entrada del Pleno saludé a todos los que vi, y también a la salida hubo representantes políticos y alcaldes de otros municipios a los que saludé. Creo que hay que ser buenos anfitriones. Las personas educadas saludamos a todo el mundo, y cuando ocupas un papel institucional, mucho más. Lo que hagan otros yo lo respeto. De la misma forma que al entrar los saludamos también nos hubiera gustado saludarlos a la salida. Pero respeto total y absoluto por las decisiones y las actuaciones de cada persona.

La presencia de Carmelo Ramírez, de Nueva Canarias, también extrañó a algunos.

Yo lo decía en el discurso de toma de posesión, nosotros no necesitamos que nadie de fuera venga a decirnos, en un sentido u otro, qué es lo que le conviene a Valsequillo. Cuando escucho ese tipo de declaraciones pienso que lo primero que hacen esas personas, con todo el respeto, es faltarle el respeto a los valsequilleros y valsequilleras. Nosotros no necesitamos tutelas. Nadie le dice cómo decidir su presente y su futuro a la gente de aquí, eso solo lo deciden los valsequilleros y se decide aquí.