Muere Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico del Grupo Lopesan

Abogado de formación, llegó a las islas destinado como policía nacional y ejerció como concejal de urbanismo de San Bartolomé de Tirajana entre 1992 y 1995.

Andrés Fermoso, en una imagen de archivo durante un acto del Grupo Lopesan

Andrés Fermoso, en una imagen de archivo durante un acto del Grupo Lopesan / LP/DLP

LP/DLP

Este miércoles falleció en Las Palmas de Gran Canaria el abogado Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico y de contratación del Grupo Lopesan y exconcejal de San Bartolomé de Tirajana.

Nacido en Zamora y con formación en Derecho, llegó a Gran Canaria en los años 80 destinado como Policía Nacional. Durante su etapa en las islas ascendió a la categoría de inspector de Policía antes de pedir la excedencia para dedicarse a la política, cuando ejerció como concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por Agrupación de Vecinos entre 1992 y 1995, bajo la alcaldía de Francisco Araña. En esos tres años se encargó de desarrollar y aprobar el Plan General de Urbanismo del municipio, que se mantiene vigente hasta ahora.

Tras su breve paso por la política, Fermoso dio el salto a la empresa privada gracias a su formación en Derecho y acabó trabajando en el grupo Lopesan, donde a lo largo de los años desarrolló su carrera al frente del equipo jurídico y de contrataciones.

