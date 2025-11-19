Morales y el alcalde Peña reclaman más rapidez contra el vertido en Telde

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reiterado este miércoles sus críticas a los departamentos delGobierno de Canarias que tienen las competencias en la lucha contra el vertido en el litoral de Telde que provocó la muerte de miles de toneladas de lubinas de piscifactoría y el consiguiente cierre de 17 playas de la isla por contaminación marina.

“Desde el primer minuto que se produjo la mancha se tenía que haber actuado, se tenía que haber hecho una investigación inmediata y poner en marcha los mecanismos adecuados para que no se trasladara a las jaulas y no se produjera después esa mortandad de peces que ha provocado otro tipo de contaminación en las aguas”, declaró al presidente al ser preguntado por el resultado de la tercera reunión del Plateca (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Tras recordar que es el Gobierno de Canarias el que que tiene las competencias, bien por la Consejería de Emergencias, la de Pesca o la de Medio Ambiente, Morales subrayó que “la realidad” es que la mancha la denunció un pescador el día 3 de octubre y el Plateca se convocó el 6 de noviembre.

“Ahora estamos pendientes de lo que diga la Fiscalía y el Seprona de cara a averiguar quién produjo ese vertido y como se produjo, si es mar-mar o es tierra-mar, aunque no parece que sea de la depuradora, pues dejaría de funcionar al dañar el sistema biológico que la sostiene”, apuntó el presidente del Cabildo, quien confió en que a través de la investigación del Seprona se llegue a conocer “quién produjo de manera doloso ese vertido que hizo tanto daño”.

En referencia a la manifestación del domingo en las playas de Melenara y Salinetas, Morales dijo que “es verdad que siempre ha habido un rechazo en la ciudadanía a que las jaulas de las piscifactorías estén cerca del litoral, pero de hecho el Gobierno de Canarias en un estudio de impacto medioambiental había obligado a trasladar las jaulas mar adentro y le habñía dado de plazo hasta final del año 2025”.

La acuicultura, afirmó, “es una actividad sostenible y absolutamente necesaria porque estamos esquilmando el planeta y los mares”. En defensa de ese sector empresarial, manifestó que “es una actividad que contribuye a la diversificar la economía de Gran Canaria que no puede demonizar”, sobre todo si se tiene en cuenta que la mortandad de peces también se produjo en las propias instalaciones de la Universidad en la zona.

Reacción de Telde

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha reclamado que todas las administraciones implicadas "entren de una vez en el fondo del asunto" para esclarecer el episodio de mortandad de peces registrado en las piscifactorías de Salinetas, que ha obligado al cierre preventivo de cinco playas del municipio. Peña ha insistido en que la ciudadanía "merece saber toda la verdad" y ha pedido que ninguna institución "mire hacia otro lado" ante un hecho que considera "grave y de interés público".

Piscifactorías en el litoral de Salinetas / Andrés Cruz

El regidor teldense ha agradecido el trabajo del personal técnico municipal y de Aguas de Telde, subrayando "su responsabilidad, rigor y compromiso por descubrir qué ha provocado esta situación". Sin embargo, ha sido contundente al señalar que existen informaciones que todavía no han sido explicadas públicamente por otras administraciones y organismos competentes. "Hay datos que obran en manos de diferentes instituciones y que aún no se han trasladado a la ciudadanía. Telde no va a permanecer callada ni al margen", afirma.

Peña lamenta que, hasta el momento, los únicos análisis hechos públicos sean los realizados por el Ayuntamiento, mientras que el resto de administraciones "no ha divulgado ni un solo resultado oficial". Por ello insiste en que es imprescindible que Gobierno de Canarias y organismos sectoriales "hagan públicas las conclusiones que ya tienen o los avances que existan".

"Los vecinos y vecinas de Telde tienen derecho a saber qué ha sucedido, qué falló y qué medidas se van a tomar. No basta con declaraciones ambiguas. Necesitamos claridad y responsabilidad institucional", manifesta el alcalde.

En la reunión mantenida con el Plateca, el dispositivo técnico del Gobierno de Canarias, se informó de que ya no quedan peces muertos en las jaulas marinas, aunque podrían persistir restos solidificados sin capacidad de salir del recinto. No obstante, el Ayuntamiento ha solicitado verificación independiente, pese a reconocer que dispone de recursos limitados para contrastar los datos por su cuenta.

Asimismo, el Ayuntamiento de Telde ha confirmado una nueva ronda de analíticas por parte de la administración local y el alcalde anuncia que sus resultados sí serán públicos lo antes posible.

Las cinco playas del litoral afectado permanecerán cerradas hasta que las analíticas del Gobierno de Canarias certifiquen la seguridad del agua para el baño. Peña subraya que el Ayuntamiento actuará "con máxima prudencia" y que no se reabrirán los espacios hasta recibir garantías absolutas. "El episodio es serio. No vamos a precipitarnos ni a minimizar lo sucedido. Lo responsable es investigar, exigir explicaciones y proteger a nuestros vecinos", concluye el alcalde.