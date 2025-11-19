Roque Aldeano teme un «cuello de botella» en El Risco por el retraso de la carretera con Agaete

Foro Roque Aldeano advierte al Cabildo del «cuello de botella» que se va a generar en el tramo antiguo de la carretera de La Aldea cuando se abra a mediados de 2027 buena parte de la nueva autovía y quede solo pendiente de finalización la nueva estructura del viaducto de El Risco, lo que obligará al paso de los vehículos privados y de empresas al menos durante casi año y medio por este pequeño barrio de Agaete, si se cumplen los plazos previstos ahora. El colectivo estima que por la vía circularán entre 2.000 y 3.000 vehículos diarios.

Camiones de obra concentrados en unos pocos kilómetros para levantar el nuevo viaducto de 571 metros de longitud y 88 metros de altura, los tráiler de los tomates aldeanos en su trasiego con el Puerto de La Luz, vecinos, turistas y curiosos. El colectivo se pone ya en la visión del tráfico a partir del verano de 2027, cuando se ponga en servicio la segunda fase de la carretera de Agaete hacia La Aldea, aunque quede pendiente entonces que se concluya el tramo aéreo por el barranco de El Risco.

Estrecha y con mucha curvas

«Se trata de un tramo de unos cuatro kilómetros caracterizados por ser una vía estrecha de muchas curvas y que además atraviesa el núcleo urbano del citado barrio», recuerda el colectivo ciudadano.

Un momento de la reunión, con Augusto Hidalgo, Pedro Suárez, Rafael Ramos y David Godoy, a la derecha. / LP / DLP

El Foro acaba de mantener una reunión con el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, para trasladarse su inquietud por el retraso de la obra y buscar su implicación para que se cumplan los nuevos plazos. En la cita se encontraba el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, con el que ya se habían sentado para tratar la situación de la segunda fase de la vía que unirá Agaete y La Aldea, «una infraestructura vital para la conectividad y el desarrollo del municipio».

Roque Aldeano detalla que cuando se abra en 2027 la autovía con el viaducto de La Palma «transitar desde Agaete a El Risco solo se tardará cinco minutos y que los vehículos desde La Aldea a la boca norte del túnel que lleva este mismo nombre lo hacen actualmente en 10 minutos. Aparte del consecuente tráfico acumulado en barrio agaetense procedente de uno y otro lado, únasele los camiones con materiales para la construcción del referido túnel de 571 metros de largo y 81 de alto. Un tráfico que a su vez se verá incrementada por las visitas de foráneos a La Aldea consecuencia de la novedad de la puesta en servicio del tramo a inaugurar, Agaete-Faneque, que ofrecerá una reducción importante de tiempo y peligrosidad. A esto se le une el tránsito de vehículos de gran porte durante los meses de la zafra del tomate lo que totalizarán un cúmulo de problemas, incluidos los de seguridad, derivados de una congestionada circulación de vehículos en un tramo que por sus múltiples curvas y su anchura no es suficiente para soportar un tránsito importante de movimientos diarios llenos de sobresaltos y que de por sí ya se vienen ocasionando», señala el colectivo.

En obras

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció el inicio este mes de las obras de construcción del viaducto de La Palma. Tendrá 110 metros de longitud y 28 metros de altura, y su plazo de ejecución se sitúa en 14 meses. Mientras, el puente de El Risco se comenzará a levantar este diciembre, con 30 meses de ejecución. Y tendrá 571 metros de longitud y 88 metros de altura máxima.

El colectivo ciudadano reconoce su preocupación por los recortes presupuestarios de los últimos años, pasando de 41,27 millones de 2024 a 21,77 en el 2025, mientras que el actual presupuestos de Canarias reduce la partida para 2026 a 19,74 millones, una cantidad «insuficiente si se quiere llevar a cabo la terminación de Agaete-Faneque y avanzar con el viaducto de El Risco. De lo contrario será imposible finalizar en el 2028 toda la carretera La Aldea-Agaete, tal como se ha comprometido el consejero».

Roque Aldeano añade que la obra lleva 20 años desde que los tractores empezaban a construir en su primera fase el nuevo trazado para permitir salir a La Aldea del aislamiento, de la peligrosidad, del desarrollo económico y social y dejar de ser «una isla dentro de otra isla». Ahora se está en las obras de la segunda fase, que se extiende de El Risco a Agaete.