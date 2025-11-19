San Bartolomé de Tirajana reduce los requisitos para acceder a las ayudas al alquiler

La concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana redujo los requisitos de acceso a las ayudas al alquiler tras un proceso de consulta pública a la ciudadanía.

La nueva ordenanza que regulará las ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente dejará de exigir ingresos mínimos y aumenta el tope al precio de alquiler, adaptándose al mercado inmobiliario en ascenso en el municipio.

Estos cambios en la redacción de la futura ordenanza, cuya aprobación inicial se espera antes de final de año, se incorporan tras un proceso de consulta pública en la que la ciudadanía ha podido hacer sus propuestas. La nueva convocatoria para estas ayudas se prevé públicas a comienzos de 2026.

La concejalía dedicará 400.000 euros para pagar las ayudas correspondientes a los años 2025 y 2026. En la última convocatoria fueron 54 familias las beneficiadas.

La concejala de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana, Lucía Jiménez, destacó que este nueva regulación «permitirá establecer un marco jurídico más actualizado y adaptado a la realidad social del municipio, garantizando que las ayudas lleguen de forma más eficaz a las familias trabajadoras que viven de alquiler».

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló las ventajas de este proceso se consulta al considerar que «con sus sugerencias definimos requisitos, plazos y cobertura de las ayudas, porque sólo así haremos políticas reales, eficaces y ajustadas a nuestra realidad social».