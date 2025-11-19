Estas son las seis playas de Gran Canaria que aún continúan cerradas por los vertidos de las piscifactorías

Varias playas de Gran Canaria continúan con bandera roja debido a los vertidos contaminantes provenientes de algunas piscifactorías de la zona. Aunque la mayoría de los municipios afectados por este problema medioambiental han reabierto sus arenales al público, seis playas permanecen cerradas para el baño.

Tras dos semanas desde el inicio de los vertidos en el agua marina, la mayoría de las playas afectadas han sido limpiadas. Sin embargo, en aquellas que recibieron mayores cantidades de contaminantes, la limpieza no ha podido completarse por completo.

Las pruebas realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) continúan detectando la presencia de productos químicos, lo que impide la apertura al baño en estas seis playas.

Playas cerradas en Telde:

Playa de Melenara

Playa de Salinetas

Playa de Aguadulce

Playa de Tufia

Playa de Ojos Verdes

Playas cerradas en Agüimes:

En los próximos días, las autoridades realizarán nuevas pruebas para comprobar la calidad del agua y de las playas antes de tomar una decisión final sobre si reabrir el baño al público porque se han resuelto los vertidos contaminantes.

Este problema medioambiental ha causado la muerte a centenares de peces y otras especies de la zona, además de contaminar la arena de la playa, que necesita de una gran limpieza antes de abrirse al público.