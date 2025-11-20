El apoyo a la causa saharaui reconcilia a NC y el PP en el Cabildo de Gran Canaria

El apoyo al pueblo saharaui en su lucha por un referéndum de autodeterminación y las críticas al presidente Pedro Sánchez por el viraje del Gobierno español a favor de las propuestas de Marruecos ha reconciliado este jueves en el Cabildo de Gran Canaria a los grupos de Nueva Canarias (NC) y del Partido Popular (PP) a pesar de sus diferencias abismales como principales grupos del gobierno insular y de la oposición, respectivamente.

El Cabildo grancanario acogió una reunión solicitada por el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados para explicar las dos iniciativas aprobadas esta semana en las Cortes, una Proposición No de Ley (PNL) para incrementar la ayuda económica de España a la población saharaui en los campos de refugiados de Tinduf y otra presentada de forma conjunta con el grupo de Sumar para garantizar el derecho de autodeterminación y recuperar la posición histórica de España respecto al Sahara Occidental.

Participantes en la reunión sobre el Sahara Occidental en el Cabildo de Gran Canaria / David Delfour

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, se reunieron con una amplia representación del PP para analizar la situación del conflicto saharaui tras las últimas decisiones de las Naciones Unidas. En el encuentro también participaron Ali Salem Sidi Zain, delegado en Canarias del Frente Polisario, y representantes de las asociaciones de apoyo a la población de la antigua colonia española.

Iniciativas

Carmelo Barrios, diputado del PP por Álava y coordinador durante muchos años de los intergrupos de ayuda al Sahara en los parlamentos autonómicos, manifestó que esta semana ha habido «buenas e importantes noticias» para la causa saharaui al aprobarse en el Congreso esas dos iniciativas.

Sobre la primera PNL, Barrios dijo que la situación en los campos de refugiados y en los territorios liberados es de «precariedad, hambre, desnutrición y otras necesidades» , por lo que, después de que el Gobierno central «desoyera» anteriores propuestas, el PP «ha reiterado en que se apoye de una manera más decidida y contundente la situación humanitaria del pueblo saharaui».

El diputado del PP pidió que se aporte más dinero porque el cambio de posición del presidente Sánchez ha hecho que la cooperación internacional se haya reducido hasta límites «muy grave». Según la ONU, la situación es «extrema por desnutrición y deficiencias de agua corriente, por lo que se necesita un apoyo constante.

Barrios comentó que también se aprovechó la reunión en el Cabildo para hablar del derecho internacional y sostuvo que ese es «el gran aliado» de los saharauis. «Por tanto, exigimos que el Gobierno de España vuelva a la posición anterior porque el viraje inexplicado e increíble del presidente Pedro Sánchez es incomprensible y se aparta de las reglas internacionales», comentó.

«Exigimos -abundó el diputado del PP- una rectificación inmediata, pues lleva tres años sin dar una explicación en el Congreso, ni él ni el ministro Albares, asumiendo simplemente las tesis marroquíes, pero le decimos una vez más que eso no puede ser, que debe explicar qué oscuras razones hay detrás de esa actuación» .

Por su parte, Carmelo Ramírez aseguró que desde el Cabildo se seguirá defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en un referéndum y también quiso «desmentir» que la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad consagre la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental.

«Es una mentira, una falsedad, un bulo, porque lo que establece la resolución del Consejo de Seguridad es que toma como una de las bases la propuesta marroquí de una autonomía, pero no es la única propuesta, hay que discutirlas todas y la definitiva debe respetar los acuerdos de Naciones Unidas, la Carta de ONU y el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui», dijo el portavoz de NC.