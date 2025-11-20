Gran Canaria se prepara para el encendido navideño de 2025: fechas y municipios confirmados

Gran Canaria se prepara para vestir sus calles de luz, música y tradición: el encendido navideño de 2025 ya tiene fechas confirmadas en distintos municipios y centros comerciales, marcando el inicio de una campaña festiva que busca dinamizar tanto la vida local como el comercio. Estas ceremonias se extienden desde finales de noviembre y arrancan con espectáculos familiares y ecológicos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desvelado que el encendido se realizará de forma gradual entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre en los distritos, culminando con grandes shows lumínicos en plazas centrales. Más de 4,2 millones de luces LED decorarán la ciudad, con estructuras 3D como árboles, esferas transitables, ángeles y un belén gigante, todo con un enfoque de eficiencia energética.

Calendario de encendidos por municipio y centros comerciales

Estos son los municipios que han dado a conocer las fechas de estas acciones:

Centros comerciales:

21 noviembre – CC Siete Palmas, 18:00h

– CC Siete Palmas, 18:00h 21 noviembre – CC Las Arenas, 19:00h

– CC Las Arenas, 19:00h 22 noviembre – CC Alisios, 19:30h

– CC Alisios, 19:30h 22 noviembre – CC La Minilla, 19:00h

– CC La Minilla, 19:00h 27 noviembre – El Corte Inglés (Mesa y López), 21:30h

– El Corte Inglés (Mesa y López), 21:30h 28 noviembre – CC Las Ramblas, 20:00h

Estas fechas, aunque ya anunciadas, podrían estar sujetas a ajustes, por lo que se recomienda consultarlas con fuentes locales o webs oficiales antes de planificar la asistencia.

Municipios que destacan: tradición, música y magia navideña

Gáldar, ciudad de Navidad

Gáldar se transforma completamente durante estas fechas: con su casco histórico iluminado, un mercado navideño, pista de hielo, belén municipal y el buzón real para los Reyes Magos. La emblemática Calle Capitán Quesada acoge un espectáculo musical y de luces, acompañado de paradas con flores navideñas en su Semana de las Flores.

En ediciones anteriores, el municipio ha apostado por tecnología LED y alumbrado inteligente, incluso con espectáculos audiovisuales nocturnos desde las 18:30.

2025 Sueña la Navidad, presentación luces y decorados navideños / Eros Santana / Sociedad de Promoción

Las Palmas de Gran Canaria, la capital que brilla

El programa navideño de la ciudad ha sido diseñado para ofrecer más de 50 actividades entre conciertos, desfiles, talleres, mercados y patinaje sobre hielo. Se espera que el acto de encendido oficial, llamado “Brilla la Navidad”, esté acompañado por la Banda Sinfónica Municipal y el cantante Blas Cantó.

Además, la tradicional “Casa de la Navidad” se instalará en la zona de Santa Catalina, junto a una feria de casetas, casetas gastronómicas, pista de patinaje y escenarios musicales.

Agüimes inaugura su encendido navideño / La Provincia

Este municipio abrió la ruta de encendidos el 15 de noviembre, con su “Fiesta de la Luz”: un ludoparque infantil desde las 17:00, seguido por la puesta en marcha de miles de luces LED eficientes y un concierto de Cristina Ramos con repertorio navideño. También habrá espectáculo del músico Señor Natilla en un ambiente de discoteca familiar.

Agenda navideña oficial de Gran Canaria: ¿qué más ofrece la isla?

Más allá de los encendidos, la agenda navideña oficial de Gran Canaria recoge una amplia oferta cultural. En la página del Cabildo de Gran Canaria se puede consultar un calendario con eventos destacados, entre los que figuran:

El Oratorio de Navidad de Bach se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas) los días 20 y 21 de diciembre.

El XIV Concierto Popular de Año Nuevo, también en la capital, que promete cerrar el año con música.

Actuaciones folclóricas, como la del grupo Los Gofiones, en espacios emblemáticos como la Plaza de Santa Ana.

Además, según la guía de mercados navideños de Gran Canaria, hay más de 20 mercados confirmados en la isla entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Algunos destacados:

Mercado navideño en la Rambla de Mesa y López (Las Palmas) desde el 27 de noviembre al 5 de enero, con horario de 12:00 a 21:30h y food trucks hasta las 23:00h.

Mercado en Tejeda el 29 de noviembre (16:00–21:30) y el 13 de diciembre.

Mercado en La Aldea de San Nicolás el 7 de diciembre, de 17:00 a 23:00h.

Un modelo sostenible y social

Uno de los aspectos más destacados del encendido navideño en Gran Canaria es su compromiso con la sostenibilidad. En Agüimes, por ejemplo, se ha apostado por tecnología LED de bajo consumo para todas las fuentes de luz, reduciendo no solo el gasto eléctrico, sino también la contaminación lumínica.

En Las Palmas, las estructuras decorativas también han sido diseñadas para ser duraderas y responsables con el medio ambiente, buscando un equilibrio entre el impacto visual y la eficiencia energética. Las Palmas GC Este tipo de iniciativas están alineadas con estudios europeos sobre alumbrado sostenible, que promueven el uso de iluminación LED como forma de reducir emisiones y consumo en espacios públicos.

Vega de San Mateo. / A. S. M.

¿Y qué falta por confirmarse?

Aunque muchas fechas ya se han hecho públicas, no todos los municipios han desglosado su agenda navideña completa: por ejemplo, San Mateo tiene marcado su encendido para el 28 de noviembre, pero el horario está aún por confirmar. El mercado navideño también figura en la agenda local, según la guía de mercados.

Del mismo modo, algunas actividades festivas (como talleres, conciertos o pasacalles) podrían añadirse a medida que los ayuntamientos concreten sus planes, por lo que se recomienda consultar periódicamente las páginas oficiales o las redes de cada municipio.

¿Qué nos dice el signo de la Navidad isleña?

Comunidad y comercio : la ruta de encendidos no solo cumple una función estética, sino también económica: incentiva el comercio local, los mercados navideños y el turismo interno, como ya explican medios locales.

: la ruta de encendidos no solo cumple una función estética, sino también económica: incentiva el comercio local, los mercados navideños y el turismo interno, como ya explican medios locales. Sostenibilidad : el uso extensivo de luces LED y estructuras eficientes refuerza el compromiso de Gran Canaria con un alumbrado navideño responsable y moderno.

: el uso extensivo de luces LED y estructuras eficientes refuerza el compromiso de Gran Canaria con un alumbrado navideño responsable y moderno. Diversidad festiva : desde Las Palmas hasta Tejeda o Gáldar, cada municipio aporta su propia identidad navideña: belenes, flores, paradas reales, conciertos o pistas de hielo.

: desde Las Palmas hasta Tejeda o Gáldar, cada municipio aporta su propia identidad navideña: belenes, flores, paradas reales, conciertos o pistas de hielo. Participación ciudadana: la programación incluye espacios intergeneracionales: mercados para comprar productos locales, talleres para niños, conciertos para toda la familia.

En definitiva, el encendido navideño en Gran Canaria 2025 no es solo una cuestión de luces: es un proyecto social, cultural y económico que busca iluminar con consciencia. Estos eventos invitan tanto a residentes como visitantes a sumergirse en una Navidad isleña auténtica, sostenible y vibrante. ¿Listo para encender la magia?