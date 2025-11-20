Facu Díaz presenta en Arinaga su nuevo monólogo ‘Esto no es culpa de nadie’

El humorista Facu Díaz actuará este sábado en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga, donde presentará Esto no es culpa de nadie, su nuevo espectáculo de comedia en formato stand up. El cómico español de origen uruguayo, conocido por su estilo mordaz y su incisiva lectura de la actualidad, ofrecerá a partir de las 20.00 horas una propuesta marcada por la sátira política y el humor social.

En este montaje, producido por Alma y MPC Management, Díaz adopta la figura metafórica de un violinista del Titanic que, micrófono en mano, ameniza con humor el supuesto derrumbe del mundo moderno. Con su habitual tono irreverente, desarrolla una teoría tan provocadora como contradictoria: nada de lo que sucede es culpa de nadie y, a la vez, es culpa de todos. El monólogo, cargado de autorreferencias y guiños a proclamas políticas del pasado, incluye también bromas que —como reconoce con ironía— ha “robado vilmente” a su compañero y también humorista Miguel Maldonado.

Las entradas para disfrutar de Esto no es culpa de nadie tienen un precio de 18 euros y pueden adquirirse en tureservaonline.es o en la taquilla del recinto. Las puertas abrirán media hora antes del inicio del espectáculo, que tiene una duración aproximada de 75 minutos.

Facu Díaz (Montevideo, 1993) se ha consolidado como una de las voces más destacadas de su generación dentro del humor político y la sátira. Tras una infancia entre Uruguay, Cataluña y la Costa Brava, alcanzó notoriedad como director de Tuerka News, emitido en Público TV entre 2014 y 2016. Posteriormente impulsó, junto a Miguel Maldonado, el exitoso proyecto No te metas en política (NTMEP) y colaboró en Late Motiv, de Andreu Buenafuente. Durante la pandemia, inició su programa matinal en Twitch, Buenos días in the morning, en el que combina análisis de actualidad, entretenimiento y humor. Actualmente continúa trabajando con Maldonado en el espacio semanal Quieto todo el mundo, donde ambos repasan la actualidad desde una perspectiva satírica.