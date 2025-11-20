La Feria Regional de Vino, Queso y Miel reunirá 50 marcas en Tejeda para promocionar el producto local

El Patio de Casa Palacio acogió este jueves la presentación de la XIV Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias– Alma de Medianías, un evento ya consolidado en el calendario insular que este año se celebrará en Tejeda, los días 6 y 7 de diciembre. La feria, impulsada por la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria y financiada por el Cabildo a través de la Consejería de Desarrollo Económico, reunirá 42 puestos de productores y cerca de 50 marcas procedentes de seis islas del Archipiélago.

En la rueda de prensa participaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y presidente de la Mancomunidad de Medianías, Marco Aurelio Pérez; y el alcalde de Tejeda, Francisco Perera. También asistieron el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, ediles y representantes municipales y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez. La Feria cuenta también con el respaldo de Mercados Tradicionales de Canarias y con la colaboración del Gobierno de Canarias y la empresa de transportes Global.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó durante la presentación que esta feria "representa la esencia del mundo rural de Gran Canaria, su enorme riqueza agroalimentaria y el compromiso de cientos de familias que mantienen vivos oficios, cultivos y modos de vida que forman parte de nuestra identidad". Subrayó además que el evento es "un punto de encuentro imprescindible que conecta a productores, consumidores y territorio, fortaleciendo la economía local y la soberanía alimentaria".

El servicio de guaguas de Global será reforzado para facilitar la llegada y el regreso de quienes deseen acercarse al encuentro

Por su parte, el actual presidente de la Mancomunidad de Medianías, Marco Aurelio Pérez, señaló que el encuentro mostrará "productos de toda la vida que transmiten que en las medianías están los elementos que marcan nuestra esencia y nuestras raíces". Además, subrayó que el refuerzo del servicio de guaguas de Global permitirá que "llegar a Tejeda no sea una dificultad, sino una comodidad". Mientras, el alcalde de Tejeda expresó su deseo de que se repita el éxito de la edición celebrada en Tejeda en 2018.

Un escaparate

Cada edición de esta feria itinerante se celebra en un municipio diferente de la Mancomunidad, con el objetivo de visibilizar la diversidad del territorio y de su tejido empresarial. Este año, Tejeda —uno de los pueblos más bellos de España— será el escenario de una cita que prevé recibir entre 15.000 y 18.000 visitantes.

Participarán 32 marcas de Gran Canaria, junto a productores de Tenerife, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, que ofrecerán vinos, quesos artesanales, mieles, gofio, repostería, sal marina, encurtidos y otras elaboraciones típicas. La feria incluirá, además, seis stands institucionales.

Morales resaltó que estos pequeños centros de transformación —bodegas, queserías, mieleras— "son auténticos motores del desarrollo rural, generan empleo, fijan población y conservan el paisaje". En sus palabras, "al consumir producto local estamos cuidando nuestro territorio y nuestra cultura".

Y es que, según destacó Morales, el sector primario es "muy importante porque reduce la huella ecológica, comemos más sano, reduce el riesgo de incendios y añade un elemento de seguridad en este contexto de crisis energética e inestabilidad política saber que tenemos esa autonomía". Por eso, según concluyó, "es uno de los ejes de nuestro gobierno pero sin la participación de los municipios y de los hombres y mujeres de las medianías sería imposible".

El presidente también quiso apuntar un dato que demuestra ese compromiso, y es que Gran Canaria es la única isla que no pierda suelo agrícola, de hecho, gana un 8,3% en superficie de cultivo en los últimos años.

Catas y música en vivo

El programa de esta edición llega especialmente cargado de contenido. A lo largo del fin de semana, el público podrá disfrutar de catas comentadas en dos espacios diferenciados —uno coordinado por el Cabildo de Gran Canaria y otro por el ICCA— además de degustaciones gastronómicas elaboradas con producto de kilómetro cero.

La música en vivo, los talleres y las actividades familiares pondrán el acento más festivo de la cita, que también incorpora la exposición "Saberes, semillas, sabores y sonidos", cedida por AIDER Gran Canaria, un recorrido por la memoria agrícola y los oficios tradicionales de las medianías. Con todo ello, la feria se consolida como "un espacio accesible, educativo y profundamente ligado al territorio, que reivindica el trabajo del sector primario y el potencial de la gastronomía canaria".

La Consejería de Desarrollo Económico cumple catorce años financiando este evento, que se ha convertido en una herramienta clave de dinamización económica, y este año la subvención asciende a 65.000 euros. Morales remarcó que este apoyo forma parte de una estrategia amplia del Gobierno insular: "Nuestro compromiso con el mundo rural es firme y sostenido. Es un pilar fundamental para construir una isla más equilibrada, sostenible y con oportunidades en todos sus rincones", concluyó.