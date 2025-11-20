Gran Canaria premia a sus mejores vinos y quesos en una ceremonia oficial

Gran Canaria celebró ayer la entrega de los premios oficiales de vinos y quesos, en un acto que tuvo lugar en la Granja Agrícola Experimental y contó con la presencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales, así como Miguel Hidalgo, el consejero del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica. La ceremonia destacó la importancia de los productos locales tanto para la economía como para la preservación del paisaje y las tradiciones de la isla.

En el XXIX Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria, varios productores fueron reconocidos por la calidad de sus elaboraciones. Entre los vinos blancos secos, Déniz Santana y José Domingo, con Rincón del Guiniguada, obtuvieron la medalla de bronce, mientras que Agustín Cabrera de León, con Señorío de Cabrera 6 meses de barrica, consiguió la medalla de oro. En la categoría de vinos semisecos, semidulces, dulces y licorosos, Bodegas Las Tirajanas S.A.T. logró la plata con Las Tirajanas Malvasia Volcánica y bronce con Las Tirajanas Dulce. En los vinos tintos jóvenes, Las Cuevas, de Antonio González Socorro, recibió la medalla de plata, mientras que Bodegas Bentayga obtuvo oro con Agala/Altitud 1175 y bronce con Agala/Altitud 1050. Otros vinos destacados fueron los de Ventura Alonso, Eidan (plata) y Eidan Dulce (oro), y Hoya de los Cardos Tinto, premiado por su mejor imagen y presentación.

Por su parte, en el XXXII Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria, se premiaron distintas categorías de quesos de vaca, cabra y mezcla. La Quesería Artesanal del Rosario recibió el segundo premio en curado de vaca; Quesos Amurga obtuvo plata en curado de mezcla; y Quesería Guayarmina fue reconocida con plata en semicurado de cabra. Manjar de Tejeda logró el segundo premio en semicurado de mezcla, mientras que Quesos Finca Fuente Morales también recibió plata en pasteurizado curado. Otros ganadores de medalla de plata fueron Quesos Los Castañeros (tierno), Cortijo de Caideros (queso de media flor, queso de flor de Guía y queso de Guía), y SAT Queso Flor Valsequillo en pasteurizado semicurado.

Premios del XXIX Concurso Oficial de Vinos y del XXXII Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria / Cabildo de Gran Canaria

Entre los primeros premios, destacaron Cortijo El Montañón (semicurado de oveja), Quesos La Gloria (semicurado de cabra), Quesos San Mateo (pasteurizado semicurado), Quesería El Caidero (curado de vaca), El Cortijo de Las Hoyas (queso de Guía), Quesos El Draguillo (tierno y curado de cabra), La Caldera (queso de media flor y curado de oveja), Los Altos de Moya (queso de flor de Guía) y Madre Vieja, que recibió el premio único en queso de elaboración alternativa. SAT Queso Flor Valsequillo también obtuvo el primer premio en pasteurizado curado.

Premios del queso en Suiza

En la entrega de diplomas a las medallas obtenidas en los World Cheese Awards, celebrados en Berna, Suiza, Luis Martel, de Quesería Era del Cardón, y Quesos San Mateo fueron galardonados con medalla de plata. Medallas de bronce recayeron en David Ismael Moreno (El Cortijo El Montañón), SAT Queso Flor de Valsequillo, Juan Suárez e Hijos (Finca Fuente Morales), Juan Félix Medina (Los Altos de Moya), Francisco González (Quesos La Caldera), Ganadería Acodeli (Quesos El Draguillo) y Quesos San Mateo por su semicurado de cabra con pimentón marca Volcania.

Morales afirmó que «el sector primario en general, y en especial sectores con un peso tan destacado como el queso y el vino, juegan un papel fundamental en la estrategia insular para avanzar hacia la soberanía alimentaria, la protección de la diversidad, la lucha contra los incendios forestales o la preservación de los entornos rurales. Este deseo compartido es la ecoísla que estamos conservando y agrandando».

La cita incluyó la actuación del timplista Germán López y del pianista Augusto Báez, y contó con la participación de Pedro Suárez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de Gran Canaria; María del Carmen Pérez Castellano, presidenta de Asoquegran; y José de la Cruz Mendoza, presidente de Proquenor. Morales concluyó que «los concursos oficiales buscan potenciar la calidad y premiar la búsqueda de la excelencia, consolidando las producciones y apoyando su difusión».