Gran Canaria suma una nueva estación de ITV en el entorno industrial de Miller

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria dispone desde hoy de una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ubicada en la C/ Eufemiano Fuentes Cabrera 4, en el área industrial de Miller. La instalación, gestionada por Red Itevelesa Canarias bajo el nombre ITV Miller Industrial, nace con el objetivo de reforzar la cobertura de este servicio esencial en la capital, reducir desplazamientos y tiempos de espera, así como contribuir a la mejora de la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

La nueva estación ha sido diseñada con los desarrollos tecnológicos más punteros para ofrecer un servicio óptimo, cómodo y eficiente. Cuenta con dos líneas de inspección con capacidad de atender a más de 50.000 vehículos al año, además de con un equipamiento tecnológico de última generación que permitirá realizar las pruebas de forma ágil y totalmente digitalizada. El diseño funcional de los espacios facilita la circulación de los usuarios y mejora la experiencia durante todo el proceso de inspección, disponible de lunes a viernes en horario de 8:30 a 18:30 y los sábados de 8:30 a 13:00, lo que permitirá atender de forma flexible a los conductores de la capital y su entorno.

Con la apertura de ITV Miller Industrial, Grupo Itevelesa inaugura su segunda estación en 2025 en Gran Canaria, tras la reciente puesta en marcha de ITV Sureste. Con ella, la compañía alcanza así una red de cuatro estaciones en la isla y un total de seis en todo el archipiélago, consolidándose como uno de los principales operadores del sector en Canarias y reforzando su apuesta por ofrecer servicios cercanos, innovadores y de calidad.

Jesús García Gil, director general de Red Itevelesa, ha destacado la importancia de esta nueva estación que contribuirá a descongestionar una zona de alta afluencia de vehículos, reduciendo tiempos de espera y retrasos en las peticiones de cita, siempre ofreciendo un servicio de máxima calidad, con alta digitalización y totalmente próximo a las necesidades del cliente.

El objetivo principal de la nueva ITV Miller Industrial es contribuir a la reducción del incumplimiento en la ITV, reforzando así a la seguridad vial de todos los conductores mediante el control periódico de elementos esenciales como frenos, neumáticos, emisiones, suspensión o alumbrado. La tecnología instalada permite realizar inspecciones más precisas, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental durante el proceso.

Red Itevelesa continúa avanzando en su estrategia de modernización e inversión en Canarias desde su entrada en 2018, ampliando su red de cobertura y mejorando la accesibilidad a las ITV, para miles de usuarios. ITV Miller Industrial se convierte en una pieza clave para fomentar y facilitar el cumplimiento de la normativa, promover la seguridad vial y contribuir a un entorno más sostenible.

Para información o gestión de citas, los usuarios pueden contactar a través del teléfono 928 376 974 o el correo itvmiller@itevelesa.com

Sobre Itevelesa

Grupo Itevelesa es una empresa española con más de 40 años de experiencia en el sector de inspección técnica de vehículos, medio ambiente e industria. Con presencia en diversas comunidades autónomas, su compromiso se centra en ofrecer un servicio seguro, innovador y orientado al cliente.