El grupo del alcalde, Juan Carlos Hernández (Asava), asume Urbanismo y Vivienda y el socialista Víctor Navarro, Hacienda

El nuevo alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, firmó a última hora de la tarde el decreto del reparto de competencias en su equipo de gobierno. Tres días después de tomar el bastón de mando tras prosperar la moción de censura contra Francisco Atta, de Asba, Hernández ha hecho una distribución de áreas en la que su partido, Asamblea Valsequillera (Asava), asume concejalías de peso en la política municipal, como Urbanismo y Vivienda, mientras que Víctor Navarro, de la plataforma ‘El Cambio es necesario’, que agrupa al PSOE y Valsequillo Plural, asume la Concejalía de Hacienda, además de Empleo y Comercio, haciendo así un equilibrio de fuerzas.

Pero el grupo de gobierno que inicialmente iban a conformar siete personas se queda finalmente en seis. Y es que la concejala no adscrita Lucía Melián se queda fuera del gobierno local, «aunque apoya este proyecto», como explicó el alcalde, quien argumentó que el motivo es que según el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que incluye un artículo que regula las consecuencias del transfuguismo, «no puede haber una mejora ni política ni económica en sus condiciones con respecto a lo anterior», aclaró Hernández; hace un año Melián abandonó el gobierno del censurado Francisco Atta y pasó a ser no adscrita. Es por ello que ahora continuará recibiendo el sueldo de su profesión en el ámbito educativo y solo cobrará igual que cualquier concejal de la oposición, esto es la asistencia a plenos y comisiones informativas.

Concejalías «por perfiles»

El primer edil de Valsequillo explicó que el reparto de concejalías «se ha realizado fundamentalmente en función del perfil profesional de cada uno y de su afinidad personal con el área asignada». Asava cuenta con cuatro ediles en este grupo de gobierno. Así Juan Carlos Hernández asume Comunicación Institucional, Policía Local, Participación Ciudadana, Transparencia y Bienestar animal, entre otras.

El concejal Cristian Ramírez se hace responsable de Urbanismo, Medio Ambiente, Catastro, Vivienda, Obras Públicas y Política Territorial. La edil Inmaculada García gestionará Servicios Sociales Básicos, Educación, Sanidad, Igualdad, Infancia y Familia, Juventud y Mayores, mientras que Armando Suárez asume Festejos, Cultura, Patrimonio Histórico, Archivo y Biblioteca, Recursos Humanos, Protección Civil, Solidaridad y Cooperación.

El socialista Víctor Navarro, cuyo apoyo fue clave para que la moción de censura prosperase, además de la primera Tenencia de Alcaldía, dirigirá Hacienda, Economía Local y Sostenibilidad, Agencia de Empleo y Desarrollo, Formación y Empleo, Industria, Comercio, Agricultura, Turismo, Deportes y Hacienda.

Ibán Medina, de la Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste, llevará las áreas de Obras Públicas, Limpieza y Recogida de Residuos, Transporte Público, Alumbrado Público, Saneamiento, Parques y Jardines, Nuevas Tecnologías, Cementerios y Carreteras.

Entre el grupo de concejales del nuevo gobierno hay dos que regresan a la primera línea. Armando Suárez estuvo desde 2007 a 2011 como responsable de Recursos Humanos, Turismo y Festejos, y Víctor Navarro se incorporó al grupo de gobierno en un pacto con Asba para alcanzar la mayoría, entre 2015 y 2019, y dirigió Servicios Sociales. Juan Carlos Hernández siempre ha estado en la oposición en diferentes etapas como portavoz de la oposición.