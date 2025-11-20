HiperDino tira la casa por la ventana este Black Friday con descuentos del 50%

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino tira la casa por la ventana este Black Friday, y por ello ha presentado hoy jueves 20 de noviembre, la campaña de descuentos en juguetería; perfumería; jamones ibéricos y accesorios de mascotas, con motivo de esta cita comercial que estarán disponibles en tiendas desde hoy y hasta el domingo 30 de noviembre.

El Black Friday llega a las tiendas HiperDino en dos fases, la primera desde hoy jueves 20 y hasta el domingo 23 de noviembre, incluido, en juguetería para los clientes con la APP. Estos al identificarse en caja podrán optar o a un cupón del 50% de descuento a redimir en una próxima compra o a un 25% de descuento directo, más un cupón del 15% de descuento a canjear en una próxima compra. La segunda fase que se desarrollará desde el lunes 24 y hasta el 30 de noviembre estará destinada a todos los clientes de la cadena de supermercados que podrán optar a grandes precios con descuentos del 15% en cupones para la compra de piezas de jamones ibéricos; del 20% en cupones para colonias, perfumes y estuches de maquillaje y del 25% en cupones para accesorios para mascotas. Además, los clientes del Plan Dino BP conseguirán un descuento de 5 euros en carburante BP Ultimate al pasar la tarjeta.

Según el Director del Departamento de Pricing, José Manuel Acosta “HiperDino viene pisando fuerte estos meses de noviembre y diciembre con dos grandes campañas como son la Black Friday y la de Navidad, con precios competitivos en casi todas las secciones.” Acosta ha explicado que una de las secciones más visitadas en estas fechas, la de juguetes incluirá en estos días descuentos de más del 50% en varios de sus productos. Esta sección que se presenta estos días con un amplio catálogo que incluye 550 juguetes para los más pequeños a precios inigualables, mantendrá precios muy competitivos en grandes clásicos de las marcas Playmobil; Barbie; Nancy; Nenuco; Playdool y Hot Wheels. Así, también, los juegos educativos de la marca vTech, líder en este segmento, así como la tradicional gama de figuras Piratix que cada año llenan de color la sección de juguetería de las tiendas HiperDino tendrán precios especiales.

Otra de las secciones que marcarán la diferencia este Black Friday en HiperDino será la Perfumería que trae grandes novedades en lotes de regalo y estuches con descuentos del 20% en sus productos como los packs de neceser de colonias masculinas y femeninas; sets de maquillaje, así como surtido infantil de la marca Martinelia y Mad Beauty.

En Charcutería, especialmente los Jamones, la variedad de referencias, marcarán la diferencia, ofreciendo HiperDino la mayor selección de productos ajustados para todas las economías y con descuentos del 15% en las piezas de jamones ibéricos.

En Black Friday, HiperDino continúa ofreciendo los mejores precios de Canarias

HiperDino cierra el año consolidándose como la empresa de referencia del sector de la alimentación que ofrece la cesta de la compra más económica en Canarias. A los grandes descuentos del 50% en muchos productos en este Black Friday, se suman también las ofertas especiales que se irán lanzando en estos meses como son los Pelotazos, desde el 21 al 24 de noviembre, y los descuentos especiales dentro de la campaña de Navidad “Juntos hacemos La Navidad”.

De esta manera y según el director de Pricing “la cadena de supermercados canaria, suscribe su compromiso con la clientela de ofrecer los mejores precios del Archipiélago. HiperDino es la única empresa del sector en las islas que tiene un departamento propio y exclusivo destinado a posicionar los precios lineales como los mejores de Canarias. Ese equipo está integrado por quince profesionales que cada día mantienen una dinámica y una hoja de ruta definida por un Plan de Trabajo que incluye visitas diarias organizadas y planificadas a tiendas de la competencia en todas las islas para el estudio de mercado, y posterior adaptación de precios en nuestras tiendas” ha detallado.

Asimismo, HiperDino es la única empresa de alimentación que cuenta con un sistema propio de captura de precios, lo que permite tener un sistema de medición, lectura y control inmediato y eficaz de precios del resto de empresas del sector y por lo tanto, de ajustar los de su cesta de la compra. A esto, se añade las ofertas que lanza cada 12 días en más de 700 productos que ya mantienen los precios más bajos de Canarias.

Sobre HiperDino

HiperDino cuenta en la actualidad con 289 tiendas en Canarias y Baleares y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.