HolidayWorld Maspalomas presenta su primer desfile de moda nocturno delante de su icónica noria

El próximo sábado 22 de noviembre, HolidayWorld Maspalomas se convertirá en una gran pasarela al aire libre con la celebración de un desfile de moda nocturno único en Canarias. Será una cita que promete sorprender tanto a los amantes de la moda como a quienes buscan una experiencia diferente en el sur de la isla.

A partir de las 18:00 horas, los visitantes podrán disfrutar de un photocall abierto al público, donde posar, capturar recuerdos y sumarse al ambiente festivo previo al evento. Una hora más tarde, a las 19:00 horas, dará comienzo el desfile, en pleno corazón del parque y delante de la gran noria, símbolo inconfundible de HolidayWorld.

Un escenario tan original como sorprendente, donde la moda se mezcla con las luces, la música y la energía del ocio nocturno, creando una experiencia que va más allá de la pasarela. En un entorno lleno de color y emoción, los diseños desfilarán entre el brillo de las atracciones y el ambiente vibrante de un parque en plena actividad.

Cartel del evento / La Provincia

Lo más especial es que cualquier persona puede asistir. No hay invitaciones exclusivas ni listas cerradas: basta con comprar la entrada al parque, que incluye el acceso al desfile, en la web www.holidayworldmaspalomas.com, donde además se puede obtener descuento online. De esta forma, HolidayWorld rompe con el formato tradicional de los desfiles y apuesta por una moda más abierta, accesible y cercana al público.

Diseñadores con sello canario

La cita reunirá el talento de tres nombres destacados de la moda isleña, que aportarán su visión del estilo canario contemporáneo.

Chacho Souvenirs, conocidos por transformar el concepto del souvenir tradicional en prendas urbanas llenas de personalidad, presentarán su visión fresca, rebelde y moderna del diseño local. Su propuesta combina el espíritu de las Islas con una estética cosmopolita y actual.

HolidayWorld Maspalomas celebrará un desfile de moda nocturno el 22 de noviembre en el sur de Gran Canaria / La Provincia

La diseñadora Paola Barreto continuará la pasarela con una colección muy especial, inspirada en los trajes típicos de La Palma, reinterpretando la vestimenta tradicional con un enfoque elegante, femenino y contemporáneo. Su propuesta rinde homenaje a la historia y la cultura canaria, al tiempo que reivindica su presencia en la moda actual.

Por su parte, Volcano Blood pondrá el broche final con su característico espíritu colorido y volcánico, en diseños que fusionan la fuerza de la naturaleza canaria, los estampados vibrantes y una actitud que representa la identidad de las islas con orgullo y creatividad.

Una experiencia completa

El desfile promete una tarde de moda, actuaciones en vivo y muchas sorpresas, que se irán revelando en los próximos días a través de las redes sociales oficiales de HolidayWorld Maspalomas, en Instagram y Facebook. Y la noche no termina ahí. Después del desfile, los asistentes podrán seguir disfrutando del parque de atracciones bajo las estrellas, o subir al Mercado del Nómad, el espacio gastronómico de HolidayWorld que ofrecerá música en directo y 12 puestos culinarios con sabores de todo el mundo. Una propuesta ideal para continuar la experiencia entre amigos o en familia, combinando moda, gastronomía y diversión en un mismo lugar.

HolidayWorld Maspalomas celebrará un desfile de moda nocturno el 22 de noviembre en el sur de Gran Canaria / La Provincia

Además, la noche contará con la actuación del artista Lewis Potter, una de las voces emergentes más destacadas de la escena musical canaria, que suma miles de oyentes y un creciente reconocimiento en las islas gracias a su estilo urbano y su éxito “INGLÉS”. Su presencia añadirá energía y ritmo a una velada que, junto a otras sorpresas por anunciar, promete convertirse en uno de los momentos más especiales del evento.

Con este evento, HolidayWorld Maspalomas vuelve a demostrar que es mucho más que un parque de ocio: es un espacio donde la diversión, la cultura y la moda se unen para crear experiencias únicas en el sur de Gran Canaria. Una cita imperdible que marcará un antes y un después en la agenda cultural y de entretenimiento de la isla.