¿Qué hacer este finde semana en Gran Canaria? Fechas, horarios y municipios con planes

Este fin de semana se podrá disfrutas de muchos y diversos planes en Gran Canaria. Los municipios de la isla ofrecen diferentes eventos, adaptados a todos los públicos para que los ciudadanos disfruten de actividades y distracciones con familia o amigos.

Feria KM 0 (Agüimes)

Esta será la última feria Km 0 del año, y contará con cientos de puestos con productos locales donde los visitantes podrán adquirir fruta y verdura fresca, quesos, panes, repostería, miel y mucho más. Un plan perfecto para disfrutar de un mercado y degustaciones canarias.

El evento se desarrollará el 22 y 23 de noviembre en el Cruce de Arinaga (Agüimes). Además, la entrada será totalmente gratuita

Feria del Atún y el Mar (Arguineguín)

El evento se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre desde las 12:00 horas. Contará con zona infantil (13:00 a 18:00), showcooking (15:00 horas) y concurso gastronómico (17:00). Además de actuaciones musicales de la mano de Pedro Afonso, Pepe Benavente, Playa Coco y Una Más.

Mesa y López Market (Las Palmas de Gran Canaria)

Del 20 al 22 de noviembre de 2025, la Rambla de Mesa y López, en el tramo más próximo a la Plaza de España, se transformará en un escaparate comercial con la celebración de Mesa y López Market. Un evento que reunirá a más de 50 empresas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote con el objetivo de fomentar el comercio canario.

The Big Circus (Santa Brígida)

El 22 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de las Goteras se podrá disfrutar e un espectáculo familia con música, humor y repleto de personajes. Una actuación pensada para todas las edades.

The Big Circus / Eventos Santa Brígida

Encendidos de luces navideñas

Varios municipios y centros comerciales se preparan para el encendido de luces de Navidad.

Municipios

Ingenio: 22 de noviembre a las 19h

Centros comerciales