¿Qué hacer este finde semana en Gran Canaria? Fechas, horarios y municipios con planes

Los mejores planes para hacer este finde de semana en la isla

Planes para este fin de semana en Gran Canaria

Planes para este fin de semana en Gran Canaria / LP/DLP

Helena Ros

Este fin de semana se podrá disfrutas de muchos y diversos planes en Gran Canaria. Los municipios de la isla ofrecen diferentes eventos, adaptados a todos los públicos para que los ciudadanos disfruten de actividades y distracciones con familia o amigos.

Feria KM 0 (Agüimes)

Esta será la última feria Km 0 del año, y contará con cientos de puestos con productos locales donde los visitantes podrán adquirir fruta y verdura fresca, quesos, panes, repostería, miel y mucho más. Un plan perfecto para disfrutar de un mercado y degustaciones canarias.

El evento se desarrollará el 22 y 23 de noviembre en el Cruce de Arinaga (Agüimes). Además, la entrada será totalmente gratuita

Feria del Atún y el Mar (Arguineguín)

El evento se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre desde las 12:00 horas. Contará con zona infantil (13:00 a 18:00), showcooking (15:00 horas) y concurso gastronómico (17:00). Además de actuaciones musicales de la mano de Pedro Afonso, Pepe Benavente, Playa Coco y Una Más.

Mesa y López Market (Las Palmas de Gran Canaria)

Del 20 al 22 de noviembre de 2025, la Rambla de Mesa y López, en el tramo más próximo a la Plaza de España, se transformará en un escaparate comercial con la celebración de Mesa y López Market. Un evento que reunirá a más de 50 empresas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote con el objetivo de fomentar el comercio canario.

The Big Circus (Santa Brígida)

El 22 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de las Goteras se podrá disfrutar e un espectáculo familia con música, humor y repleto de personajes. Una actuación pensada para todas las edades.

The Big Circus

The Big Circus / Eventos Santa Brígida

Encendidos de luces navideñas

Varios municipios y centros comerciales se preparan para el encendido de luces de Navidad.

Municipios

  • Ingenio: 22 de noviembre a las 19h

Centros comerciales

  • CC Siete Palmas: 21 de noviembre a las 18h
  • CC Las Arenas: 21 de noviembre a las 19h
  • CC El Tablero: 21 de noviembre
  • CC Alisos: 22 de noviembre a las 19:30h

