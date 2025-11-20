El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, jueves 20 de noviembre, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación CANARY OIL de Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,969€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Agüimes, en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la gasolinera CANARY OIL tiene la Gasolina 95 a 0,959€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,959€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Fuerteventura, en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, con la Gasolina 98 a 1,109€ el litro en la estación de servicio DISA COSTA CALMA. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO de la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con un precio de 1,129€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación de OCÉANO en Telde, Calle Alegría 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,129€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida de las Petrolíferas, en la estación DISA PUERTO DE LA LUZ a 1,149€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 20 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación de servicio CANARY OIL a 0,959€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Agüimes, PETROPRIX, en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde el litro está a 0,959€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 tiene un precio de 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,059€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,059€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23, a 1,149€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TEGUISE GOLF en Avenida Campo de Golf de Teguise a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje en Avenida Paseo La Libertad tiene un precio de 1,040€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 20 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL a 1,109€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, DISA EL CARACOL, en Carretera General de Tarajalejo km 16, donde el litro está a 1,109€.

La estación de DISA COSTA CALMA en Pájara, GRAL. JANDIA km 64,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,109€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Alfonso XIII 65, en la estación DISA EL CHARCO a 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,980€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida de las Petrolíferas, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA PUERTO DE LA LUZ. La segunda mejor opción está en la estación SHELL REHOYAS, en Carretera GC 200 km 16, con un precio de 1,159€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,129€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 20 de noviembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/11/2025 8:09:27]