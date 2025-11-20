Así van las obras de rehabilitación de 80 viviendas en San Bartolomé de Tirajana

Las obras de rehabilitación integral de las 80 viviendas del Grupo IFA, en San Bartolomé de Tirajana, alcanzan tras once meses de trabajos el 37 por ciento de ejecución. El proyecto cuenta con una inversión de 1.556.164 euros y su objetivo es modernizar las infraestructuras y mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los cinco bloques residenciales que conforman la urbanización.

Los trabajos, que comenzaron a principios de año, sufrieron un retraso de dos meses debido a la aparición de vicios ocultos y a la complejidad técnica derivada del desvío de instalaciones de telecomunicaciones y fontanería necesarias para la construcción de los fosos de los ascensores. En la actualidad se está trabajando simultáneamente en las fases de demoliciones, cimentaciones, estructuras de hormigón, impermeabilización de cubiertas, renovación eléctrica y mejora de las fachadas, todas ellas encaminadas a la modernización integral del conjunto residencial.

Un cambio de imagen

Entre las actuaciones ya ejecutadas destacan la demolición de cubiertas ligeras, la reordenación del cableado de telecomunicaciones, el refuerzo de pilares estructurales y la formación de nuevas cajas de ascensores exteriores mediante muros y losas de hormigón armado. Asimismo, se ha avanzado en la impermeabilización de las cubiertas, en la renovación completa de la red eléctrica desde los cuadros generales hasta las viviendas y en la mejora de las fachadas, que están siendo acondicionadas y pintadas para ofrecer una imagen más segura, limpia y moderna del conjunto residencial.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que este proyecto «es una muestra palpable del compromiso del grupo de gobierno con la regeneración del parque público de viviendas de San Bartolomé de Tirajana». Añadió que «la concejalía de Vivienda continúa cumpliendo los objetivos marcados en el Plan de Vivienda 2024-2027, con una inversión superior a los 13 millones de euros que ya se está destinando a la rehabilitación de otras urbanizaciones del municipio como Las Llaves, El Pajar, La Paz y las 106 viviendas del Castillo del Romeral».

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, destacó que «la intervención no solo está modernizando las infraestructuras, sino que está permitiendo dotar a los edificios de accesos adaptados, ascensores y sistemas más eficientes, lo que se traducirá en una mejora directa de la calidad de vida de los residentes». La edil recordó que «la colaboración de los vecinos ha sido fundamental en todo el proceso, participando activamente en las reuniones y en la planificación de los trabajos».