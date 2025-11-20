Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será la ruta de pinchos y tapas que llenará de sabor este municipio de Gran Canaria: apunta las fechas

Si votas por tu pincho favorito, entrarás en la participación de un sorteo

`Saborea Teror´

`Saborea Teror´ / EUROPA PRESS

Helena Ros

Helena Ros

Teror se prepara para convertirse, un año más, en uno de los epicentros gastronómicos de Gran Canaria. Los días 28 y 29 de noviembre, el municipio celebrará una nueva edición de `Saborea Teror´, una ruta de pinchos y tapas que promete dos jornadas repletas de creatividad culinaria a precios irresistibles.

Dos días para disfrutar y ganar premios

Siete establecimientos de hostelería se han sumado participar en el concurso, ofreciendo platos exclusivos creados únicamente para esta edición. En los próximos días se podrán incorporar más locales, ampliando la oferta gastronómica de la ruta.

El viernes se podrá disfrutar del evento desde las 20:00 a las 00:00 horas, y contará con Javier Cedrés para amenizar la velada. Mientras que el sábado, la ruta amplia el horario de 12:00 a 00:00 horas y contará con la actuación musical de Yolanda Pagés.

Los asistentes podrán recorrer los diferentes locales, degustar la tapas que deseen y votar por sus favoritas. Además, con la elección de la tapa o pinchos favoritos, los participantes entran en la participación de un sorteo de cuatro vales de regalo valorados en 30 euros cada uno.

Premios para las mejores tapas

La ruta reconocerá el trabajo de los establecimientos con varias categorías:

  • Mejor Sabor
  • Accésits a Innovación
  • Accésits a Producto local
  • Accésits a Presentación 
  •  Accésits a Mejor servicio

El objetivo es impulsar la gastronomía local, de manera que los visitantes descubran las propuestas culinarias expresamente creadas para el evento.

Iniciativa culinaria

`Saborea Teror´ está organizada por la Asociación de Empresarios de Teror (ASETeror) y el Ayuntamiento de Teror, con apoyo del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

Esta ruta se ha convertido en una iniciativa para fomentar el consumo en el municipio y ofrecer a los participantes el talento gastronómico de Teror.

