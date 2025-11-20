¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El fresco ya se deja sentir en la isla y los fines de semana se llenan de planes navideños, actividades gastronómicas y espectáculos repartidos por todos los municipios.

Arguineguín acoge hoy y mañana la VIII Feria del Atún y el Mar de Mogán. El programa comienza esta tarde, a las 19.00 horas, con un acto que tiene lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín, donde se rendirá homenaje a cuatro marineros del municipio. Mañana, la feria abre sus puertas en la plaza Pérez Galdós desde las 12.00 horas y ofrece a las personas visitantes actividades, degustaciones y puestos de gastronomía. A partir de las 13.00 horas, música en directo del saxofonista Mr. Bordón y la violinista Regina Schinglerova, mientras que por la tarde, a las 15.00 horas, dará comienzo los showcooking a cargo del chef Sergio Fernández. A las 17.00 horas se celebra el II Concurso de la Feria del Atún y el Mar, seguido de una amplia agenda de actuaciones musicales que incluirá a Pedro Afonso a las 18.00 horas, Pepe Benavente a las 19.00 horas, Playa Coco a las 21.00 horas y el grupo Una Más a las 22.30 horas. Los más pequeños podrán disfrutar, entre las 13.00 y las 18.00 horas, de una zona infantil con actividades.

La Banda Municipal de Música de Telde ofrece en la tarde de hoy, a las 20.00 horas en el teatro Juan Ramón Jiménez, un concierto en el que se interpretan, en versión sinfónica, las canciones más emblemáticas de Eurovisión. Las entradas tienen un precio de 10 euros. Mañana, el mismo escenario ofrecerá, a las 20.30 horas, el espectáculo Raíces Atlánticas, un grupo formado por 30 mujeres. Las entradas también cuestan 10 euros. El domingo, el teatro municipal vuelve a abrir para recibir, a las 17.00 horas, el espectáculo multidisciplinar para la primera infancia, ‘Alisia’, recomendado de 3 meses a 3 años.

El Recinto Ferial recibe mañana y el domingo a la 34ª edición de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria. El horario para ambos días es de 9.00 a 14.00 horas. En el teatro Cruce de Culturas, mañana a las 20.00 horas, actuará Facu Díaz para presentar su monólogo ‘Esto no es culpa de nadie’. Las entradas cuestan 18 euros. El programa de las fiestas de La Milagrosa, en el Cruce de Arinaga, ofrece mañana desde las 11.30 actividades infantiles y una verbena, a partir de las 22.30. El domingo, desde las 11.00, talleres de hip-hop, actuaciones de baile, una Battle 1vs1 all style y zona infantil con hinchables y videobooth 360º. También en el municipio, el auditorio Agüimes acoge hoy, a las 20.00 horas, la representación de ‘Libros cruzados’, con el que la compañía Delirium Teatro celebra su 40 aniversario. Las entradas tienen un precio de 8 euros.

El municipio da mañana la bienvenida a la Navidad con el encendido. El lugar elegido es El Ejido y el parque anexo de Las Mimosas. La fiesta de bienvenida comenzará a partir de las 17.00 horas con animación infantil y la actuación de Chispita Clown entre las 17.30 y las 18.30 horas para dar paso al pasacalles ‘Ilumina’. El momento más esperado llega a las 19.00 horas con el acto oficial del encendido, al que le seguirán un taller de magia con Aníbal el Mago, la actuación de Zapitto Clown en el interior del parque, la ludoteca ‘Ilumina’, con talleres acrobáticos, y la música del violinista José Luis Montesdeoca. También en el municipio, el centro cultural Federico García Lorca acoge esta noche, a las 20.30 horas, el tributo a Frank Sinatra, con la Gran Canaria Big Band. ‘Sinatra 2.0’ es la segunda entrega que la Gran Canaria Big Band dedica a una de las grandes voces de la historia de la música.

El teatro Víctor Jara acoge hoy, a las 20.00 horas, el espectáculo de ballet clásico ‘El cascanueces’, de la International Ballet Company. Las entradas cuestan 38 euros. Mañana, el mismo escenario celebra un concierto de Santa Cecilia, ‘Noche de musicales’, de la Banda Sol y Viento, a las 20.00 horas. Las entradas, 15 euros. El domingo el Víctor Jara recibe a Jorge Blass, con ‘Ilusionarte’, a las 19.30. Las entradas, 20 euros. En el municipio también se celebran las fiestas del Cruce de Sardina. Esta noche, a las 20.00 horas, actuación de Pepe Tacoronte, y el programa continúa con Pepe Benavente, Los Salvapantallas y el dj Partymax. Mañana, romería a las 18.00 horas, verbena a las 23.00 horas de Paco Guedes y Leyenda Joven y cierra dj Partymax. El domingo, desde las 9.30 horas, exposición de coches antiguos, el espectáculo de la academia Eva Rodríguez, a las 19.00 horas, y el concierto de fin de fiestas.

La villa continúa celebrando Santa Brígida con Vino. Hoy, en la iglesia del Monte Lentiscal, a las 20.30 horas, actuaciones de Natalia Machín y Los Hombres de Cinthia. Mañana, en la plaza de la iglesia, Noche de Vinos y Boleros, con las cantantes cubanas Irene y Marieme y su espectáculo ‘Dos Gardenias’.

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar organiza hoy dos visitas guiadas, a las 19.30 y a las 20.30 horas, a su almacén depósito programadas en el contexto de su actividad denominada ‘Bajo tus pies’. Mañana, el mismo espacio acoge dos funciones, a las 17.00 y a las 18.00 horas, el espectáculo de títeres ‘Arminda y el ataque del corsario’. La actividad dirigida al público infantil es gratuita, aunque las plazas son limitadas.

La Alameda acoge mañana, desde las 10.00 horas, la I Feria del Asociacionismo Colectivo y Ciudadano. El evento cuenta con 19 stands que muestran la diversidad y fuerza del tejido asociativo aldeano y también ofrece talleres infantiles, retransmisión de radioaficionados, exhibición de vehículos de radio control, juegos tradicionales, firma de libros y concierto de folk, a las 12.00 horas.