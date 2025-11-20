Tenesor Semidán, ¿héroe o traidor?

La historia del líder aborigen Tenesor Semidán, conocido tras la conquista castellana por Fernando Guanarteme, se divide entre quienes creen que salvó a los nativos grancanarios de una muerte segura por la poderosa Corona de Castilla. Y hay quienes creen que vendió a su tierra y a su población. Este es el argumento central de la película ‘Memorial de Guayedra. Héroe o traidor’, realizada por el alumnado de las aulas enclave, FPA y 3º ESO del centro público de Agaete, que acaba de recibir en Barcelona el trofeo al primer premio en la categoría de mejor guion. Además, fue finalista en la categoría de mejor cortometraje.

En el filme participaron 25 alumnos, bajo la dirección de los profesores Fátima Bolaños, Elisandra Cruz, Juana Margarita González y Teresa Pérez. La semana pasada recogieron el premio en Barcelona, al que también optaban con su otra obra ‘El Avaro canario’.

Educación especial

La obra ya cuenta con una larga trayectoria de premios desde su terminación, ya que también recibió antes el premio al mejor corto en el festival internacional eMove de Valencia y en la categoría de educación especial.

Las profesoras, recogiendo el premio en Barcelona. / LP / DLP

El cortometraje dura casi un cuarto de hora, en el que se dan las dos visiones de Tenesor Semidán, contando desde una perspectiva realista la trayectoria de este personaje de la transición entre el mundo aborigen y la ocupación castellana. Y en la obra aparecen también personajes de la época como Bentejuí, con el que tuvo un enfrentamiento, e Isabel y Fernando el Católico.

El Juncal y Los Tilos

Las escenas se desarrollan en parte en las Cuevas del Moro, en el barranco de la playa del Juncal, en Los Tilos de Moya, la Casa de la Cultura de Agaete y también se usó el croma en las aulas para las escenas de los reyes de Castilla. Además, recurrieron a vestimenta de la época, con lanzas, escudos y ropa del momento. En unos casos, aportada por una asociación de Tenerife, pero también con personas de la Isla, para hacer más realista las escenas.

Junto a la ilusión de recoger este reconocimiento, Fátima Bolaños destaca que el premio económico ha servido para llevar nuevo material para el centro.

Más premios

El instituto de Agaete lleva década y media recibiendo premios por la calidad de su filmografía.

En el certamen también fue premiado el centro ocupacional de Teror, con tres distinciones.