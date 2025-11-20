Tráfico cortado en San Bartolomé de Tirajana: la GC-1 se verá afectada por obras el 24 y 25 de noviembre
El horario de cierre de la vía durante los dos días será desde las 07:00 horas de la mañana a las 19:00 horas de la tarde
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comunica a los conductores que utilizan el ramal de enlace de la Autopista GC-1 con la zona del Lomo de Maspalomas para acceder a San Fernando de Maspalomas que dicha vía se cerrará obligatoriamente al tráfico rodado los próximos días lunes 24 y martes 25 de noviembre por obras de asfaltado en el núcleo urbano.
En ese sentido, el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez ha dictado un bando donde se informa que las obras de rehabilitación de firmes de la red de carreteras, caminos, calles e instalaciones patrimoniales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conllevarán la prohibición de circulación los días 24 y 25 en la salida 45 de la Autopista GC-1, desde las 07:00 horas de la mañana a las 19:00 horas de la tarde.
Además de la circulación, en esos dos días y dentro del mismo horario también quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en el tramo de vía donde se van a realizar los trabajos de asfaltado, que se acometerán en el firme de la calzada derecha entre las dos rotondas.
El en el bando de la Alcaldía se solicita la colaboración activa de la ciudadanía para minimizar los problemas e inconvenientes que estas obras pudieran ocasionar a los conductores, a quienes se insta que acaten en todo momento las instrucciones, señalización e indicaciones de los agentes de la Policía Local y de los operarios de las obras.
Mientras se acometen las obras, los conductores pueden acceder al casco urbano de San Fernando de Maspalomas y al centro de la ciudad turística por los ramales de entrada de El Veril y de la estación de servicios de los taxistas aledaña al Mercado Municipal.
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria
- Martes lluvioso en el norte de Gran Canaria
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Gáldar
- Claudia impacta con fuertes lluvias, desvío de vuelos y cierre de vías
- Muere Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico del Grupo Lopesan
- Pepe Rodríguez: «Gran Canaria ha tenido una prensa dura respecto a su gastronomía, pero en lo últimos años ha revertido esa tendencia»