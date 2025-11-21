Gran Canaria busca en el mango, el aguacate y la papaya el futuro de su sector primario

La Cooperativa Agrícola del Norte y el Cabildo de Gran Canaria presentan un plan de reconversión para el sector primario de la isla que busca potenciar el cultivo de frutas subtropicales de alta demanda. Bajo el nombre de Proyecto Lairaga, se pretende incentivar la plantación de mango, aguacate y papaya en nueve municipios de la isla, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Santa Lucía de Tirajana, Firgas, Arucas, Telde y Valleseco, donde se han identificado 100 hectáreas de cultivo abandonadas en los últimos años.

La iniciativa cuenta con una financiación de 708.000 euros procedentes de fondos europeos para instalaciones de manipulación y envasado de fruta y la creación de hasta 105 puestos de trabajo en una primera fase con 2027 como fecha objetivo límite.

Este lanzamiento incluye una campaña de promoción en el sector primario de la isla para que todos los agricultores interesados, sin necesidad de una superficie mínima, se puedan sumar al proceso reconversión y contar con el asesoramiento de técnicos de la Cooperativa y del Cabildo de Gran Canaria en todo el desarrollo, desde la preparación del terreno hasta la venta.

Un sector primario en declive

La Aldea es el municipio de Gran Canaria en el que se ha identificado una mayor superficie abandonada, reflejo de una crisis del tomate canario que es la última consecuencia visible del declive del sector primario en Canarias. La agricultura fue la única actividad que redujo su aportación al PIB de las Islas con una contracción del 2,4 por ciento y las exportaciones de fruta cayeron un 9,9 por ciento en el último año, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

El cultivo de frutas subtropicales en Gran Canaria en 2024, sin contar el plátano, fue de unas 1.100 hectáreas, con una producción anual de 30.000 toneladas y una facturación superior a los 95 millones de euros.

En total, las plantaciones frutales en Gran Canaria superan las 4.700 hectáreas, doblando los datos de la siguiente isla en superficie cultivada, lo que permite que el 32,7 por ciento de la fruta comercializada en Mercalaspalmas proceda de la propia isla. El Cabildo se marca como objetivo seguir aumentando este porcentaje para tratar de llegar al 50 por ciento que recomienda la FAO para los territorios insulares.