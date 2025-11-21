Arucas reafirma su compromiso con la memoria democrática a través de una jornada educativa
El Ayuntamiento organizó la jornada "50 años de España y Canarias en libertad" para acercar a los jóvenes los valores democráticos y la memoria reciente, con diversas actividades en la Plaza de la Constitución.
Arucas celebró hoy la jornada “50 años de España y Canarias en libertad”, un encuentro pensado para acercar a la juventud del municipio a la importancia de los valores democráticos y la memoria reciente. La Plaza de la Constitución fue el escenario de esta actividad organizada por la Delegación del Gobierno en colaboración con la Concejalía de Memoria Democrática del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, área dirigida por el concejal Carlos González.
La apertura institucional estuvo encabezada por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y la presidenta de AMHA, Pino Sosa, quienes subrayaron el valor de que las nuevas generaciones conozcan de cerca la construcción democrática y las conquistas sociales logradas en las últimas cinco décadas. Todos coincidieron en la necesidad de mantener vivo el aprendizaje sobre derechos fundamentales, diversidad y justicia social.
Un recorrido por la memoria y los derechos
El evento se estructuró alrededor de cuatro stands temáticos que permitieron a los jóvenes interactuar con distintos ámbitos relacionados con la libertad y la historia reciente:
- Diversidad LGTBI, gestionado por la asociación Gamá, donde se abordaron los avances en materia de igualdad y las luchas aún pendientes.
- Derechos de las mujeres, dinamizado por la Concejalía de Políticas de Igualdad, con recursos informativos y actividades participativas.
- Libros prohibidos durante la dictadura, una muestra preparada por la Biblioteca Municipal, que expuso ejemplares censurados para reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión.
- Espacio logístico y divulgativo, con la colaboración de la Asociación Memoria Histórica de Arucas (AMHA) desde su propia sede.
Dirigida especialmente al alumnado de los centros educativos del municipio, la jornada combinó actividades culturales, divulgación histórica y espacios de reflexión social. El propósito central fue ofrecer a las y los jóvenes una oportunidad real para conectar con la historia local, comprender el valor de la libertad y reconocer los derechos fundamentales desde una mirada crítica, analítica y participativa.
Con iniciativas como esta, Arucas reafirma su compromiso con la memoria democrática y con la formación de futuras generaciones conscientes, informadas y comprometidas con los valores que sostienen la convivencia en una sociedad libre y plural.
