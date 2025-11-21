Leonardo Segovia (Laiv): "Voy a enfocar el concierto como un viaje sonoro y de energía"

¿En qué consisten las residencias artísticas de la SIT?

Son un espacio en el que los artistas están durante una semana creando, adaptando piezas musicales al directo o en otros casos colaborando con otras y otros artistas. Son un espacio de creación muy interesante y necesario. En esta ocasión me acompaña Carlos Sosa a la batería y percusión. Es un gustazo tocar con él y como los temas cogen otra dimensión añadiéndole a él en la ecuación. Es maravilloso.

¿Qué destacaría de un festival como En Conexión?

Destacaría del FEX la oportunidad de trabajar en el teatro toda la producción musical que llevas y creas allí. Tocar tus canciones y escucharlos sonar en el teatro hace que cambien completamente la visión que tenías de tus temas. Y te invitan a reflexionar y repensar sobre cómo se podrían enfocar en directo en ese espacio lo cual es súper divertido.

¿En qué va a consistir su concierto en la SIT?

Voy a enfocar el concierto como un viaje sonoro y de energía. Me gusta que haya un ‘storytelling’ musical y poco a poco ir invitando al público a entrar en el mood de mi música. Es algo que como espectador siempre me ha cautivado y me apetece de alguna forma darle al público eso.

¿En qué faceta se siente más cómodo, en la de músico o en la de productor?

Pues en ambas. Amo ambas cosas no podría decantarme por una sola.

¿Cuáles han sido los artistas más destacados a los que ha producido?

Pues he trabajado mucho con Javier Auserón (Ant Cosmos), también con Good Franco, Mel Ömana, Isa Izquierdo, Guayete, Belice entre otros. Hay una lista grande de artistas canarios y canarias que son muy talentosos. Ha sido siempre un honor trabajar con todos.

¿Y sus proyectos personales?

Mi proyecto musical es Laiv. Como productor quiero seguir creciendo y aprendiendo toda la vida. Y lo mismo como ingeniero de mezcla y master.

¿Qué géneros abordan sus composiciones? ¿Se mueven entre el dance, la electrónica y el chill out?

Amo casi todos los géneros musicales. Y me encanta la idea de llevar el folk, indie, rock, pop al terreno electrónico. Si se mueven en esos géneros que mencionas pero fusionando otros estilos. Como dice la letra de una tema de un buen amigo (Hirahi Afonso) lo puro está en la mezcla.

¿Qué suelen describir sus canciones?

Suelen describir situaciones entre personas. Las relaciones personales suelen ser complejas y me gusta intentar entenderlas, siento que lo consigo cuando hablo de ellas. Me gusta plasmar escenarios que encajen con el marco emocional que hubo en la génesis de una canción.

¿Cuáles han sido sus principales influencias?

Son muy variadas. Pero Rüfüs Du Sol, Ben Böhmer, The Blaze, RY X, John Mayer, Ryan Adams… uff es que son muchos (risas).

¿La música de baile puede competir con el trap actualmente?

Yo no hablaría de competir. Cada uno tiene su público. Y eso está bien. Creo que ambas son escenas muy fuertes y consolidadas. Y yo soy fan de ambas.