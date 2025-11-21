Ni Madrid ni Valencia: uno de los mejores bares de carretera está en Gran Canaria
El establecimiento se caracteriza por sus contundentes bocadillos elaborados con productos locales
Los bares de carretera sueles ocultar grandes secretos por descubrir. El ambiente, la tradición, y la relación calidad-precio son las claves que invitan a los comensales a regresar en más de una ocasión a un mismo establecimiento.
Esto es lo que ocurre con Pepe Chiringo San Andrés, ubicado en la Carretera General La Costa, km 13,2 en el entorno de Moya (Gran Canaria)
Calidad y cantidad
Fundado en 1983, este local es uno de esos bares que se han ganado un hueco entre los viajeros y amantes de los bocadillos contundentes de calidad. Tiene una fórmula muy sencilla que destaca por rapidez, precios populares y bocadillos elaborados con productos locales.
En Pepe Chiringo no hay secretos, sus elaboraciones son de calidad y económica, algo que gusta a todo el que lo visita. Entre sus bocadillos más famosos destacan:
- Pepechuga (pollo, lechuga, jamón york y queso)
- Pepechiringo de ternera
- Lomogordo
Además, cuenta con ensaladas, sandwiches, hamburguesas, combinados y croissants vegetales.
La sede de San Andrés es una de las más populares, acumulando más de 2.654 reseñas que le otorgan una nota media de 3,8 estrellas sobre 5.
Una cadena con presencia en toda la isla
Aunque San Andrés es la más conocida por su reconocimiento nacional, Pepe Chiringo cuenta con una red de locales por toda Gran Canaria, algo que lo ha convertido en la cadena de bocaterías de carretera más popular de Canarias.
Puedes encontrar sus establecimientos en:
- Pepe Chiringo San Andrés
- Pepe Chiringo El Puerto
- Pepe Chiringo Telde
- Pepe Chiringo Jimamar
- Pepe Chiringo Arinaga
- Pepe Chiringo Vecindario
- Pepe Chiringo Maspalomas
- Pepe Chiringo Playa del Inglés
- Pepe Chiringo Puerto Rico
Reconocimiento nacional
Encontrar el nombre de Pepe Chiringo en la lista de El País no es casualidad. El ranking destaca lugares que conquistan por su autenticidad, su relación calidad-precio y cómo se convierte en una parada obligatoria tanto para vecinos como para turistas.
Por lo tanto, el local contaba con todas las papeletas para alzarse con un puesto, gracias a sus enormes bocadillos, su ambiente acogedor y su auténtico sabor local.
