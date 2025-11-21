Muere Ángel Marrero Rivero, pionero de la coctelería y figura clave del turismo en Maspalomas

Canarias despide hoy a uno de los grandes nombres que ayudaron a cimentar los pilares del turismo moderno en la región: Ángel Marrero Rivero, figura irrepetible en el desarrollo de la hostelería y, especialmente, en la dignificación del arte de la coctelería profesional en Canarias. Su fallecimiento deja un vacío profundo en Maspalomas y en toda la comunidad que encontró en él un maestro, un líder y un amigo.

Desde 1968, Marrero fue mucho más que un profesional del sector: fue un visionario que comprendió antes que muchos la importancia de apostar por la excelencia en el servicio como motor de desarrollo turístico sostenible.

Cuando Maspalomas comenzaba a abrirse camino como destino turístico internacional, Marrero ya trabajaba activamente en elevar la calidad del servicio en bares y hoteles. Fue entonces cuando comprendió que la formación del personal de sala y barra era fundamental para consolidar una oferta turística competitiva.

Su apuesta por la profesionalización de la coctelería lo llevó a convertirse en uno de sus principales promotores en Canarias, defendiendo la necesidad de reconocer el oficio del barman como una profesión con identidad, rigor técnico y valor cultural.

El punto culminante de su compromiso llegó en mayo de 2006, con la fundación de la Asociación Autonómica de Barmans de Canarias (AABC). Esta organización se transformó en referente regional y nacional, no solo por impulsar competiciones y actividades formativas, sino por dignificar el trabajo de cientos de cocteleros que encontraron en ella una plataforma de visibilidad y crecimiento profesional.

Gracias a su liderazgo, la coctelería canaria se posicionó en encuentros internacionales, mostrando que desde las islas también se puede competir al máximo nivel en una disciplina donde técnica, creatividad y hospitalidad van de la mano.