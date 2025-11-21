Muere un exprofesor de los salesianos de Gran Canaria

Desde la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora se comunica que el viernes 14 de noviembre por la mañana falleció el querido hermano salesiano sacerdote Francisco Fernando Fuentes Segura. Tenía 81 años de edad y había cumplido los 65 de salesiano y los 55 de sacerdote.

La Misa funeral por su eterno descanso tuvo lugar en la Basílica de María Auxiliadora, el sábado 15 de noviembre, a las 11.30h. Estuvo presidida por el Consejero Inspectorial Ramón Ronda, informa el gabinete de comunicación de la orden.

Paco nació en Santisteban del Puerto (Jaén), el 30 de mayo de 1944. Sus padres se llamaban José y Mercedes. Hizo el noviciado en San José del Valle, donde profesó el 16 de agosto de 1960. La filosofía la estudió también en San José del Valle (1960-63). El tirocinio lo realizó en Montilla y en Antequera (1963-66). La profesión perpetua la emitió en Málaga, el 9 de julio de 1966. Tras los estudios de teología en Sanlúcar la Mayor, fue ordenado de sacerdote en Sevilla, el 21 de marzo de 1970, por Mons. Antonio Montero Moreno.

Paco realizó su misión pastoral en las Casas de Siles (1970-73); Roma (1973-75); Córdoba (1975-77 y 2005-08); Santa Cruz de Tenerife (1977-78); Guadix (1978-83); Granada (1983-85); Úbeda (1985-98); Palma del Río (1998-2005); Granada San Juan Bosco (2008-16); y Las Palmas de Gran Canaria (2016-23). Desde 2023 estaba en la Residencia de Sevilla Trinidad “Pedro Ricaldone”.

Paco era Maestro, Bachiller en Teología, y Diplomado en Liturgia y Arqueología Cristiana por el Instituto Anselmiano de Roma (1975). Era un salesiano muy preparado, polifacético, culto, instruido, conversador, creativo, discreto, etc.

Desempeñó los cargos de Catequista, Director Pedagógico, Ecónomo, Rector de Iglesia, etc. Era un gran artista y sus numerosas obras, junto a su presencia cercana, han dejado huella en los alumnos que lo tuvieron como profesor, en los distintos grupos de la Familia Salesiana, en el MJS gracias a su imagen de “CRISTO VIVE”…

Descanse en paz.