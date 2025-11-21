Pedro José Franco presenta su libro 'Maspaloma sin -s-' en el Faro

Pedro José Franco López presentó este viernes su esperada obra “Maspaloma -sin ‘S’-” en el Faro de Maspalomas, cedido para la ocasión por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC). Entre los asistentes estuvieron el Vicepresidente 2º y Consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa Monzón, quien subvenciona el proyecto; así como prácticamente toda la Corporación Municipal de San Bartolomé de Tirajana, encabezada por el alcalde Marco Aurelio Pérez y el primer teniente de alcalde Alejandro Marichal. También participaron representantes del INTA, colectivos culturales y etnográficos, y amigos del autor.

El acto comenzó con la interpretación de “Maspalomas y Tú”, de Néstor Álamo, por la soprano Judith Pezoa, acompañada al piano por Alberto Brazuelos, en un inicio sorpresivo desde la galería superior del Faro. La mesa presidencial estuvo compuesta por Teodoro Sosa, Pedro J. Franco y Carlos Delgado Mujica, quien condujo la ceremonia aportando también su visión como historiador.

Más de 30 años de dedicación

Durante su intervención, Carlos Delgado Mujica destacó la trayectoria de Franco, subrayando sus 32 años de labor en el ayuntamiento y su contribución a la vida cultural y etnográfica del sur de Gran Canaria. Asimismo, presentó “Maspaloma -sin ‘S’-” como un libro pensado para empoderar la identidad cultural y el orgullo de pertenencia entre los habitantes, especialmente niños y jóvenes, así como residentes extranjeros y turistas. La obra incluye apéndices en inglés y alemán y pies de foto en todas las imágenes.

Por su parte, Pedro J. Franco explicó que el libro surge de su ponencia “Maspaloma ó Llanos de Axulagal”, presentada en el XXV Coloquio de Historia Canario-Americana en 2022, y enfatizó que se trata de un libro sencillo, manejable y muy ilustrado, con el objetivo de acercar la historia local y el sentido de pertenencia a la comunidad.

El Vicepresidente Teodoro Sosa valoró el enfoque del libro y destacó tres objetivos principales: dar a conocer el bagaje histórico de la zona, llegar a residentes y turistas mediante apéndices en otros idiomas, y servir como punto de arranque de un plan para fortalecer la identidad cultural en pueblos costeros de Canarias.

El título del libro, según explicó Sosa, busca recuperar la voz histórica de Maspaloma y recordar que su historia va más allá del turismo, incluyendo sus raíces agrícolas, su papel como punto de escala de navegantes y el encuentro entre culturas.

El acto concluyó con la lectura del poema “Maspalomas, Guarida de los sueños” de Juan J. Laforet, por Carlos Delgado Mujica, y con la interpretación de Judith Pezoa de las canciones “Negra Sombra”, dedicada a la esposa del autor, y el himno de Gran Canaria “Roque Nublo”, que cerró la ceremonia con todos los asistentes puestos de pie.