San Bartolomé de Tirajana celebra un Pleno Infantil con 60 alumnos para promover los Derechos de la Infancia

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebró este 21 de noviembre una nueva edición del Pleno Infantil, enmarcado en el proyecto sociocomunitario “Creando un Mundo Justo”, impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales. En total, 60 alumnos y alumnas de 6.º de Primaria participaron en esta jornada, diseñada para acercarles al funcionamiento de la institución municipal, fomentar su pensamiento crítico y promover el conocimiento y defensa de los Derechos de la Infancia.

Los centros participantes fueron CEIP Santa Águeda, CEIP El Matorral, CEO Tunte y CEIP Arenas Sur. Durante las semanas previas, los estudiantes realizaron en las aulas el taller “Conociendo Nuestros Derechos”, donde reflexionaron sobre los artículos fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño y elaboraron propuestas que posteriormente presentaron ante el alcalde y la corporación municipal. Entre los temas trabajados se incluyeron el derecho a la vida, la protección frente a la violencia, la educación de calidad, el respeto y la creación de entornos seguros y saludables.

El Pleno Infantil comenzó con la constitución de la mesa, en la que los alumnos asumieron roles propios de una sesión plenaria, incluyendo concejales, interventora y secretaría, permitiéndoles vivir una experiencia realista sobre el funcionamiento democrático. Desde este espacio, trasladaron sus inquietudes y propuestas vinculadas a los artículos 19, 24, 27 y 29 de los Derechos de la Infancia.

Parques infantiles

Entre las intervenciones, el CEIP El Matorral destacó la necesidad de recuperar el parque infantil del barrio, mejorar la limpieza de calles y playas, reforzar la seguridad nocturna y aumentar la presencia de policía y socorristas. Por su parte, el CEO Tunte centró su atención en la protección frente a la violencia, proponiendo la creación de un “Buzón de la Confianza” para reportar situaciones de riesgo de manera anónima y preguntando sobre la coordinación de protocolos entre centros educativos, sanitarios y Servicios Sociales.

El CEIP Santa Águeda abordó la mejora de protocolos contra el acoso escolar, el acompañamiento emocional de los menores y la importancia de fomentar la tolerancia, el respeto y la convivencia. Además, presentaron propuestas sobre protección ambiental y actuación rápida ante daños en el entorno.

El alcalde en funciones, Alejandro Marichal, destacó la relevancia de esta iniciativa: “Escuchar a los niños y niñas es esencial para construir un municipio más justo, seguro y responsable. Darles la oportunidad de expresarse en un pleno municipal no es solo un ejercicio educativo, sino un compromiso con una ciudadanía que empieza a formarse desde la infancia. Hoy han demostrado que su voz tiene peso y que sus ideas contribuyen de verdad a mejorar San Bartolomé de Tirajana”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, subrayó que el Pleno Infantil es “mucho más que un acto simbólico: es una herramienta pedagógica que permite a los niños conocer sus derechos, reflexionar sobre ellos y participar activamente en la vida pública”. Además, destacó la colaboración de los técnicos de PROINFA y del profesorado, que permitió que las propuestas presentadas fueran maduras, razonadas y vinculadas a las realidades de cada comunidad educativa.