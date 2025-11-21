Telde inicia el mayor proyecto de asfaltado de su historia en más de 120 calles con inversión de 3,7 millones
El Ayuntamiento adjudica los trabajos financiados por el FDCAN 2023-2027 a Lopesan Asfaltos S. A y a la UTE Asfaltos Tívoli S.L – Hermanos García Álamo S.L, y prevé iniciar las obras de inmediato en numerosos barrios del municipio
La Junta de Gobierno Local de Telde aprobó este viernes 21 de noviembre, en una sesión extraordinaria convocada a petición del alcalde Juan Antonio Peña, la adjudicación definitiva del Proyecto de Asfaltado y Repavimentación Viaria, dotado con 3.765.166,63 euros y financiado a través del FDCAN 2023-2027.
Con esta decisión, el Ayuntamiento culmina el proceso iniciado semanas atrás, cuando se aprobaron los pliegos de licitación. La actuación permitirá intervenir en más de 120 calles distribuidas por numerosos barrios del municipio, entre ellos: Eucaliptos I y II, Jinámar, Caserones, Marpequeña, La Herradura, La Gavia, La Primavera, Lomo Catela, Lomo Salas, La Asomada, Tara, Medianías, La Majadilla, Melenara, La Solana, San Antonio, La Pardilla, Las Huesas, El Ejido, Callejón del Castillo, San Juan, El Calero, el casco de Telde, Ponce y El Caracol.
El proyecto se divide en dos lotes: el lote 1 ha sido adjudicado a Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U. por 950.000 euros, y el lote 2 a la UTE Asfaltos Tívoli S.L.U. – Hermanos García Álamo S.L.U., con un presupuesto de 2.815.166,63 euros. Ambos incluyen repavimentación del firme, señalización, reposiciones y mejoras estructurales, lo que convierte esta intervención en la más amplia realizada hasta la fecha en Telde.
Impacto positivo
El alcalde Juan Antonio Peña destacó el impacto positivo del proyecto en la vida cotidiana de los vecinos: “Se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía y en pocas semanas veremos las máquinas trabajando en nuestros barrios”, afirmó. Tras la adjudicación, el Ayuntamiento formalizará los contratos para iniciar los trabajos de manera inmediata.
Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, subrayó la urgencia y trascendencia de estas actuaciones, que forman parte de un plan global que supera los 8,1 millones de euros durante el actual mandato y permitirá intervenir en unas 400 calles. “Con esta adjudicación damos un paso decisivo para comenzar las obras cuanto antes y transformar la movilidad en Telde. Nunca en un periodo tan corto se había invertido tanto en asfaltado ni se había logrado actuar en tantas calles”, afirmó, señalando además la situación “tan grave” heredada por el municipio.
Con esta iniciativa, Telde avanza en uno de los planes de mejora viaria más ambiciosos de su historia reciente, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de sus vecinos.
