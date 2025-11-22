La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda

La familia de Moisés Macías y Raquel con seis hijos y tres intentos previos de desahucio, tendrá una vivienda de manera inminente en la promoción pública de Los Molinillos, en Ingenio. La empresa pública Visocan ha concretado una solución habitacional provisional después de que el último lanzamiento previsto quedara paralizado hace una semana debido a la borrasca Claudia, que otorgó a la entidad cinco días para buscar una alternativa.

La familia numerosa de Ingenio, compuesta por ocho miembros, vivió en la última semana un nuevo episodio de incertidumbre tras verse nuevamente al borde del desahucio. El lanzamiento estaba previsto para la pasada semana pero un recurso de su abogada in extremis el viernes solicitando aplazamiento por el aviso de alerta por la tormenta Claudia surtió efecto y el mismo lunes el juzgado de Telde que lleva el caso notificó su aplazamiento.

Claudia cumplió

La borrasca Claudia obligó a paralizarlo y permitió que el juzgado otorgara a Visocan un margen de cinco días para encontrar una solución habitacional inmediata. También a la empresa que es dueña de la vivienda desahuciada, pero ya anunció que no.

La respuesta llegó a tiempo. La empresa pública ha ultimado los trámites para alojar a la familia en una vivienda de la promoción de Los Molinillos, una ubicación que se ajusta a su realidad cotidiana por la cercanía a su residencia actual y al colegio donde estudian los seis menores.

Una casa difícil de encontrar

La opción, aunque provisional, supone un alivio. «Estamos contentos. Si fuera yo solo, me daría igual. Pero somos ocho y nadie nos alquila una casa porque somos muchos», explica Moisés Macías, emocionado. La familia ha podido demostrar solvencia económica y ya dispone de los 3.000 euros necesarios para dar de alta los suministros de agua y luz.

Visocan mantiene abierta la posibilidad de reubicarles en otra vivienda dentro de las promociones públicas del mismo barrio de Ingenio o en otra situada en Carrizal, si alguna de ellas resulta más adecuada para un núcleo tan numeroso. De momento, la prioridad es garantizar que no vuelvan a verse en la calle.

En un mes

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez, confirma que «tendrán casa por Navidad. En un plazo de 20 a 30 días estarán en una vivienda. Visocan se ha dado prisa. Sabemos que no es fácil encontrar una vivienda para ocho miembros, pero en la calle no se quedan», afirma. El edil subraya que la familia seguirá residiendo en el municipio.

Moisés Macías destaca también el apoyo recibido por su empresa, HiperDino. «Me lo han facilitado todo. Incluso me dieron un adelanto de 1.500 euros para la fianza del alquiler. También nos ayudaron con alimentos y el comida y me dieron días libres para atender los papeles, la abogada y el traslado de los muebles a un almacén. Lo agradezco infinitamente», expresa.

Un ángel con la abogada

Una parte esencial del proceso ha sido el trabajo de su abogada, Isabel Saavedra, quien lo representa desde 2008, año en que Moisés perdió la visión en un accidente laboral. «Es mi guardiana desde entonces. Y ahora, con este tema del desahucio, ha dado su vida. Incluso se expuso a que le abrieran un expediente solo por hacer su trabajo: presentar recursos y pedir que se retrasara el desalojo nuestro porque no tenemos a dónde ir», explica.

Se trata de un caso que refleja un problema general. La familia Macías se ha convertido en la cara visible de este problema en el municipio, Canarias y nacional. Plataformas como Derecho al Techo han estado a su lado.

El juez aceptó el aplazamiento de su desalojo hasta encontrar una salida habitacional y si todo se cumple, no lo volverá a levantar.