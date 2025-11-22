Homenaje en Mogán a cuatro referentes de la pesca que marcaron la identidad marinera del municipio

El municipio de Mogán celebró este viernes un emotivo reconocimiento a cuatro figuras esenciales para la pesca tradicional, un oficio que ha sostenido durante décadas la identidad marinera del sur de Gran Canaria. En el acto fueron honrados los pescadores Francisco Ortega Santana, José Macías Hernández (a título póstumo), y Estanislao Godoy Déniz (también a título póstumo), junto a Ángelo Perdomo Alonso, provenientes de Arguineguín y Playa de Mogán.

El Centro Polivalente de Arguineguín fue el escenario de este homenaje, que reunió a autoridades, familiares y numerosos vecinos para celebrar la trayectoria de estos hombres del mar, verdaderos custodios de la pesca artesanal. El acto formó parte del programa previo a la 8ª Feria del Atún y el Mar de Mogán, que abre sus puertas al público este sábado 22 de noviembre en la plaza Pérez Galdós.

La velada arrancó con un vídeo que emocionó a los asistentes: antiguas fotografías de pescadores y familias marineras del municipio cobraban vida mediante el uso de inteligencia artificial, creando un puente visual entre pasado y presente. Tras esta apertura, el Aula de Danza de las Escuelas Artísticas ofreció una pieza introductoria que dio paso al presentador del evento, Óscar Navarro, y posteriormente a la intervención de la alcaldesa, Onalia Bueno.

La regidora destacó la dedicación de los homenajeados y la importancia de sus familias como base de una tradición que ha forjado la idiosincrasia moganera. “Hoy reconocemos a quienes hicieron de la pesca su forma de vivir y a quienes, como nuestros homenajeados, han dejado una marca imborrable”, señaló.

También intervino el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, quien subrayó la necesidad de seguir respaldando al sector pesquero y asegurar su continuidad como actividad estratégica para la soberanía alimentaria del Archipiélago.

Un vínculo entre Mogán y Barbate que crece desde la tradición marinera

El homenaje contó además con la presencia de una delegación del municipio gaditano de Barbate, encabezada por su alcalde, Miguel Molina, quien agradeció la invitación y valoró el fortalecimiento del hermanamiento iniciado meses atrás. La conexión entre ambos territorios se basa en la tradición atunera que comparten y en el objetivo común de promover este producto emblemático.

Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con la proyección de un vídeo en el que familiares y homenajeados compartieron recuerdos y vivencias. Ángelo Perdomo, por ejemplo, relató cómo de niño esperaba despierto para no perderse una salida en barco con su padre. También se escuchó la voz de Patricia Godoy, hija de Estanislao Godoy ‘Tanilo’, quien evocó la pasión de su padre por el mar y su dedicación a la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán.

Las historias continuaron con los recuerdos de Francisco Ortega, quien habló de los impresionantes atunes de 200 y 300 kilos capturados en sus años de faena, así como del compañerismo que caracterizaba a los pescadores, capaces incluso de repartir el fruto de las redes cuando alguien regresaba con menos suerte. El reconocimiento póstumo a José Macías, recordado por su trabajo con las nasas y por su entrega a pesar de los riesgos —como el accidente en el que perdió un dedo—, añadió un tono profundamente humano a la conmemoración.

La entrega de los obsequios conmemorativos estuvo a cargo de la alcaldesa y del director general de Pesca. El evento reunió también a representantes de las cofradías de Arguineguín —que recibió además un pequeño reconocimiento— y de Castillo del Romeral. La cofradía de Playa de Mogán disculpó su ausencia. Además de autoridades municipales y vecinos, participaron pescadores que ofrecieron una demostración sobre artes tradicionales, entre ellos Ricardo Ortega, patrón mayor de Arguineguín durante 13 años, hasta su reciente jubilación.

La noche concluyó con música tradicional canaria a cargo de la parranda de las Escuelas Artísticas de Mogán, acompañada por una degustación de atún en adobo, elaborada con cerca de 200 kilos de pescado donado por la Cofradía de Pescadores de Arguineguín y preparado por los vecinos Pino Déniz y José Alonso.