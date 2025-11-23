Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy domingo en tu municipio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 23 de noviembre, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,075€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO EL CARRIZAL de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación CANARY OIL de Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,969€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,969€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Agüimes, en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la gasolinera CANARY OIL tiene la Gasolina 95 a 0,959€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Agüimes, AVENIDA DEL SURESTE, 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,959€.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La estación de OCÉANO en Telde, Calle Alegría 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,075€ el litro. Otra opción está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la estación OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 23 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación de servicio CANARY OIL a 0,959€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Agüimes, PETROPRIX, en AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde el litro está a 0,959€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 tiene un precio de 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,199€ el litro. Otra opción está en Tías, Calle Juan Carlos I 23, en la estación DISA PUERTO DEL CARMEN a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, domingo 23 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,059€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,059€.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,258€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 23 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 a la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL para llenar el tanque por 1,109€ el litro. Otra opción sería ir hasta Pájara, a AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62, donde la estación de CEPSA ofrece la Gasolina 95 a 1,109€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, donde sale a 1,065€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde se puede encontrar el gasoil a 1,065€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este domingo 23 de noviembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,980€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,984€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,075€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación OCÉANO del municipio de Telde en Calle Alegría 2 ofrece hoy, domingo 23 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,984€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/11/2025 8:13:52]