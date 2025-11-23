Una guagua de Global sufre una avería en la GC-1 con dirección al sur

La línea 91 de Global, que hace un trayecto directo a Mogán, sufrió una avería la mañana de este domingo a la altura del Aeroclub.

En ese punto, el vehículo comenzó a perder aceite del motor cuando circulaba por el carril derecho de la GC-1 en dirección al Sur, por lo que se detuvo en la zona del Veril, en Playa del Inglés.

Guagua averiada. / LP/DLP

Hasta ahí llegó otra guagua para sustituir al vehículo averiado y continuar con el trayecto, sin mayores percances para los pasajeros ni para el resto de la circulación.