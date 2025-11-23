Maspalomas se convierte en la capital europea de la pizza 2025: así será el evento gastronómico

Maspalomas se prepara para convertirse en la capital europea de la pizza. Los días 25 y 26 de noviembre de 2025, el sur de Gran Canaria acogerá la primera edición del Campeonato Europeo de Pizza de Canarias 2025, un evento organizado por Apoza que reunirá a los mejores pizzeros, proveedores y profesionales del sector hostelero en un encuentro gastronómico único en la isla.

Apoza, referente de la gastronomía italiana

Apoza es una empresa malagueña fundada 1987 que se dedica a la hostelería, con especialización en la gastronomía italiana. A lo largo de sus 35 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las compañías líder del sector en Andalucía.

Su esencia radica en su compromiso con la calidad, ofreciendo una selección de productos gourmet y una amplía variedad de vinos italianos que reflejan la riqueza de la cocina tradicional de Italia.

Además de importar y distribuir productos, Apoza también suministra maquinaria y artículos especializados para la hostelería.

Cuatro categorías para elegir al mejor pizzero

La competición contará con un jurado internacional e imparcial, encargado de valorar el talento y la destreza de los maestros pizzeros europeos en las diferentes pruebas. La competición se dividirá en cuatro categorías, de las cuales saldrá el ganador:

Clásica: destinada a preservar la esencia de la pizza tradicional.

se centra en la tradición y la autenticidad de la pizza típica de Nápoles.

se centra en la tradición y la autenticidad de la pizza típica de Nápoles. Contemporánea: reconoce la innovación y la experimentación en técnicas y sabores.

reconoce la innovación y la experimentación en técnicas y sabores. Supercampeón: título que se otorga al pizzero que obtenga la mejor puntuación global en las tres modalidades, destacando su versatilidad y creatividad.

Los ganadores recibirán trofeos, diplomas, cestas gourmet e incluso una masterclass valorada en 700 euros.

Mucho más que un concurso

Durante los días del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de demostraciones en vivo, degustaciones de productos italianos y un espacio donde los proveedores presentarán sus últimas novedades. Las inscripciones para participar ya están abiertas los interesados ya pueden formalizar su plaza.

Este concurso no solo promoverá la cultura gastronómica italiana, sino que también atraerá el turismo y potenciará al economía local. Sin duda, será una cita imprescindible para los amantes de la pizza.