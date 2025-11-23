Un pequeño terremoto sacude el noroeste de Gran Canaria

La noche del viernes 22 de noviembre se registró un movimiento sísmico de baja intensidad al noroeste del municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El evento, que ocurrió a las 21:30 horas (hora local), tuvo una magnitud de 2.2 mbLg y su epicentro se localizó en el mar, frente a la costa noroeste, con una profundidad de 8 kilómetros.

El temblor fue apenas perceptible para la mayoría de los residentes de la zona, aunque algunos vecinos cercanos al epicentro reportaron haber sentido una leve sacudida. No se han registrado daños materiales ni afectaciones personales, y las autoridades han confirmado que no existe riesgo añadido para la población.

Este tipo de eventos son considerados de baja magnitud y no suponen una amenaza directa. De hecho, forman parte del comportamiento sísmico habitual del archipiélago canario, cuya actividad geológica y volcánica es constante y vigilada de forma continua.