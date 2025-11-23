SPAR Gran Canaria consolida su compromiso con la responsabilidad social tras más de siete años en la Red Canaria de RSC

SPAR Gran Canaria participó el pasado martes, 11 de noviembre, en el acto de adhesión de nuevas empresas a la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa, celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

La participación de la red de supermercados en el acto de adhesión de nuevas empresas refuerza su papel como un actor clave para promover mejores condiciones de vida en la comunidad canaria. Además, consolida su compromiso con esta plataforma a la que lleva adherida desde 2018.

Al acto, presidido por el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, se sumaron un total de veintiún nuevas entidades del ámbito tecnológico, sanitario, educativo y social. Actualmente, la red cuenta con 275 organizaciones integradas.

Con más de 39 años de historia en la isla, SPAR Gran Canaria ha hecho de la responsabilidad social corporativa un pilar fundamental en su actividad diaria. A lo largo de 2025, la empresa ha estado reforzando su implicación con varias causas, desde el desarrollo sostenible y el apoyo a la cultura y tradiciones canarias, hasta el impulso del deporte y la promoción del producto local.

Acciones sociales

Como patronos de la Fundación Foresta, SPAR Gran Canaria contribuye a la reforestación y conservación de la masa forestal de la isla para proteger los diferentes paisajes de la isla y mitigar los efectos del cambio climático.

Durante 2024, la compañía plantó 200 árboles en colaboración con esta entidad, que contribuyen a reducir alrededor de dos toneladas de C02 anuales en los siguientes 30 años. Además, estos contribuyen también a la recarga de los acuíferos de la isla.

Además, colabora con entidades culturales y artísticas locales para preservar la identidad de la isla, y respalda iniciativas deportivas que fomentan la práctica sana y la cohesión social, desde el deporte femenino hasta la lucha canaria y el fútbol base.

Entre ellos, se encuentran varios patrocinios deportivos de diferentes disciplinas, y colaboraciones culturales, como con Los Gofiones, el Museo Canario y Barrios Orquestados.

También se refleja su apoyo al producto local en sus acuerdos de colaboración con agricultores y productores de la isla: como son el del tomate de La Aldea, por quinto año consecutivo; el de la manzana de Valleseco, con el que firmó el acuerdo por cuarto año; el de la papa local de varios municipios de Gran Canaria, con el que alcanza un hito importante tras quince años consecutivos de acuerdo, y el de la naranja de Telde, con el que cumple doce años.

A través de estos, se impulsa la economía circular, promoviendo proyectos a largo plazo que fortalecen la producción local.

Asimismo, la compañía destaca la creación de empleo estable, las oportunidades de desarrollo profesional y las ventajas corporativas de las que disfruta su plantilla, a la que promocionan hábitos saludables para reforzar el bienestar del equipo.

Por otra parte, a través de su cultura empresarial centrada en las personas, SPAR Gran Canaria impulsa la formación continua con más de 3.000 horas y más de 400 acciones formativas al año.

Como novedad, este año se ha incorporado el Plan de Becas SPAR Gran Canaria para el curso 2025–2026, dirigido a las personas trabajadoras con hijos menores de 23 años matriculados en centros públicos y concertados, reforzando así el apoyo educativo y didáctico a las familias.

Todas estas acciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, con los que SPAR Gran Canaria trabaja activamente para construir una isla más justa y sostenible.

La integración de la compañía en la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa durante más de siete años muestra su compromiso con el bienestar comunitario y consolida su papel como agente activo en el tejido social, económico y medioambiental de Gran Canaria.