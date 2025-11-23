Tejeda recibe las mayores subvenciones del Cabildo e Ingenio queda a la cola

El proyecto de Presupuestos del Cabildo de Gran Canaria para el año 2026 reparte un total de 168 subvenciones directas entre los 21 ayuntamientos de la isla, partidas nominales que cada año miran con lupa los alcaldes y los grupos de la oposición para buscar favoritismos o castigos a determinados consistorios en función del color político del gobierno municipal.

En las cuentas del próximo año hay un claro beneficiado, el Ayuntamiento de Tejeda, tanto en la cantidad total, más de 1,1 millones de euros, como en la distribución de ese dinero por el número de habitantes, algo más de 616 euros per cápita. También queda muy por encima de la media el Consistorio de Santa María de Guía, con 1,2 millones y 88 euros por cada habitante.

Que los municipios con menor población reciban mucho más dinero por cada uno de sus vecinos en esas subvenciones se ve como algo natural, por lo que Artenara, Tejeda, Valleseco y Agaetesuelen encabezar ese ranking, mientras Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Lucía quedan en el otro extremo de la tabla.

En estos Presupuestos no ocurre así y es el Ayuntamiento de Ingenio el que recibe la menor cantidad por habitante, 2,02 euros, incluso menos que la capital, que alcanza los 3,24 euros. En esa concesión nominal de las subvenciones, «a dedo» según los grupos de la oposición al no aplicarse criterios equitativos ni concurrencia competitiva, también salen perjudicados en esta ocasión municipios como Mogán (4,0 euros), Teror (5,72)o la Vega de San Mateo (6,75).

Diferencias

En la distribución per cápita también se aprecian grandes diferencias entre ayuntamientos de similar número de habitantes, como Ingenio y Agüimes, o Firgas y Moya, lo que no ocurre con el reparto de los 15 millones del Plan de Cooperación con los Municipios o del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), donde el criterio de la población es el que más pesa.

Las subvenciones nominales de 2026 las conceden siete áreas del gobierno insular de Nueva Canarias (NC-FAC) y el PSOE, las de Presidencia (Antonio Morales y Teodoro Sosa), Vicepresidencia (Augusto Hidalgo), Participación Ciudadana y Patrimonio Histórico (Teodoro Sosa), Cultura (Guacimara Medina), Industria (Minerva Alonso), Empleo (Juan Díaz ) y Política Social (Isabel Mena).

Los ayuntamientos de Ingenio, Mogán, Teror y San Mateo son los más perjudicados en el reparto por número de habitantes

El departamento de Presidencia es el que concede el mayor número de partidas presupuestarias, Entre ellas, una subvención sin identificar el uso para cada uno de los 21 ayuntamientos, que oscilan entre los 73.770 euros de Las Palmas de Gran Canaria y los 22.146 euros de Artenara, donde sí se aprecia un cierto equilibro por el número de habitantes, con una cantidad mínima para todos para compensar a los de menor población de medianías y cumbres.

El Ayuntamiento de Tejeda, gobernado por un grupo independiente que concurrió en alianza con NC y ahora está integrado en Primero Canarias, la nueva fuerza política liderada por Teodoro Sosa, recibe un total de 12 subvenciones. La partida económica que inclina la balanza a su favor es la de 900.000 euros de Patrimonio Histórico para el Centro Cultural Alfredo Kraus.

También se le conceden 80.000 euros para obras en la iglesia de La Culata y cantidades menores para actos festivos, mantenimiento de museos o «actividades diversas relacionadas con valores de la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial». Esta última partida, de 15.000 euros, se otorga por el área de Presidencia a todos los ayuntamientos con territorios en esas dos figuras de protección de la Unesco.

El Consistorio de Santa María de Guía, ahora con un pacto cuatripartito encabezado por el PSOE tras una moción de censura, sobresale del resto en el reparto por la concesión de un millón de euros para la reforma del edificio de Los Salesianos y su transformación en un centro sociosanitario. En total, logra nueve subvenciones.

El montante global de Guía es superior al de Las Palmas de Gran Canaria pese a la gran diferencia de población. La capital, con alcaldía del PSOE, recibe 13 ayudas nominales, entre ellas 250.000 euros para la ecogestión de El Confital, 200.000 euros para inversiones en movilidad, 200.000 euros para el carnaval, 75.000 para turismo, y tres partidas de 50.000 euros cada una para la conservación de Vegueta, Triana y el entorno de la calle Perojo.

El Ayuntamiento de Telde, con un pacto liderado por Ciuca, ahora aliado de Primero Canarias, también supera el millón de euros en siete subvenciones. Las más relevantes son las de 350.000 euros para el barrio de San Francisco, 300.000 para actuaciones en Jinámar y 254.073 euros para la consolidación de Los Picachos.

El Consistorio Santa Lucía de Tirajana, con un pacto encabezado por NC, es el que recibe el mayor número de subvenciones, 16, aunque la suma no llega al millón de euros. Las principales partidas son 250.000 euros para actuaciones en La Fortaleza, 175.000 euros para un plan de empleo y 150.000 euros para obras en rotondas.

La distribución per cápita oscila entre los 616 euros del municipio cumbrero y los 2,02 euros de Ingenio

En número de subvenciones le sigue el Ayuntamiento de Gáldar, con Teodoro Sosa de alcalde, 13 ayudas por un montante total de 625.303 euros y una partida principal de 350.000 euros para gestionar el Centro de Interpretación de La Guancha.

En el lado opuesto de la tabla se sitúa Ingenio, con alcaldesa de un grupo local aliado de NC y ahora de Primero Canarias. Recibe tres subvenciones por un total de 66.268 euros, la general a todos a los municipios, más 25.000 euros para un certamen de teatro cómico y 15.000 euros para el centro de interpretación del patrimonio histórico.

El Ayuntamiento de Teror, con un pacto time-sharing de PP y PSOE con alcalde socialista en esta segunda parte del mandato, es el que menos subvenciones recibe, solo dos, la general de 23.706 euros y otra 50.000 euros para el casco histórico de la villa.

Con menor número de subvenciones y cuantías también figuran los ayuntamientos de San Mateo y Mogán, ambos gobernados por grupos cercanos a CC y enfrentados al gobierno insular desde hace años por desmarcarse del acuerdo del resto de los municipios para el reparto equilibrado de los fondos del Fdcan.

La Vega recibe tres partidas: la general, la de la Reserva de la Biosfera y 15.000 euros para dinamización comercial. Mogán tiene cinco subvenciones, entre ellas 15.000 euros para el Encuentro Veneguera y 10.000 euros para la Feria de Frutales.

Entre el resto de municipios también hay grandes diferencias si se atiende al criterio de población. Como partidas más cuantiosas resaltan 232.000 euros para la redacción del proyecto de la residencia de mayores de San Bartolomé de Tirajana, 188.400 euros para compra de inmuebles en La Aldea, 181.905 euros para el proyecto de jóvenes emancipados de Agüimes y 137.713 euros para el molino de gofio en Lanzarote de Valleseco.