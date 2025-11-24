100 años de María Jiménez en Ingenio

El 20 de noviembre María Jiménez Ortega alcanzó los 100 años con la misma dulzura que la ha acompañado siempre. Para ella, incluso, la cifra tiene un matiz especial: “Papá me quitó un año”, solía bromear, recordando que en el libro de familia aparece como nacida en 1924, aunque su DNI marca 1925.

La celebración comenzó en su propio hogar, donde su familia quiso que este cumpleaños redondo fuera inolvidable, colocando incluso una gran pancarta en la fachada. Una de las mayores sorpresas llegó desde lejos: un hijo viajó desde Irlanda con su familia para acompañarla en este día tan señalado. Durante el fin de semana no faltaron la tarta, la paella, la música, photocall y, sobre todo, el reencuentro entre generaciones que han crecido siempre unidas en torno a ella.

La alcaldesa, Vanesa Martín, acudió el día del cumpleaños a compartir unos momentos con María y con su entorno cercano, invitada por la familia.