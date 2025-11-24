100 años de María Jiménez en Ingenio
La familia organizó una emotiva celebración para festejar sus cien años, incluyendo una pancarta en la fachada y la visita de un hijo desde Irlanda
El 20 de noviembre María Jiménez Ortega alcanzó los 100 años con la misma dulzura que la ha acompañado siempre. Para ella, incluso, la cifra tiene un matiz especial: “Papá me quitó un año”, solía bromear, recordando que en el libro de familia aparece como nacida en 1924, aunque su DNI marca 1925.
La celebración comenzó en su propio hogar, donde su familia quiso que este cumpleaños redondo fuera inolvidable, colocando incluso una gran pancarta en la fachada. Una de las mayores sorpresas llegó desde lejos: un hijo viajó desde Irlanda con su familia para acompañarla en este día tan señalado. Durante el fin de semana no faltaron la tarta, la paella, la música, photocall y, sobre todo, el reencuentro entre generaciones que han crecido siempre unidas en torno a ella.
La alcaldesa, Vanesa Martín, acudió el día del cumpleaños a compartir unos momentos con María y con su entorno cercano, invitada por la familia.
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Los rostros detrás de la historia que se repite en El Burrero: los afectados por el deslinde de Costas
- Martes lluvioso en el norte de Gran Canaria
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Gáldar