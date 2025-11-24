El Aeropuerto de Gran Canaria operará por una de sus pistas hasta la noche del miércoles
El gestor aeroportuario realiza labores de mantenimiento y, por ahora, no se han notificado incidencias relacionadas con retrasos en los vuelos
Las Palmas de Gran Canaria
El Aeropuerto de Gran Canaria operará por una de sus pistas hasta la noche de este miércoles debido a tareas de mantenimiento.
Así lo han indicado a Europa Press fuente de Aena, que agregan que en lo que va de mañana no se han notificado incidencias relacionadas con retrasos en los vuelos aunque no se descarta que pueda haberlos durante la jornada.
Por su parte, el gestor aeroportuario ha añadido que la previsión es que las labores finalicen este miércoles y que el aeropuerto esté a pleno rendimiento a partir de las 22.00 horas.
