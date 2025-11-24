Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Aeropuerto de Gran Canaria operará por una de sus pistas hasta la noche del miércoles

El gestor aeroportuario realiza labores de mantenimiento y, por ahora, no se han notificado incidencias relacionadas con retrasos en los vuelos

Maniobra de despegue de un avión comercial en el aeropuerto de Gran Canaria. / ANDRÉS CRUZ

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Aeropuerto de Gran Canaria operará por una de sus pistas hasta la noche de este miércoles debido a tareas de mantenimiento.

Así lo han indicado a Europa Press fuente de Aena, que agregan que en lo que va de mañana no se han notificado incidencias relacionadas con retrasos en los vuelos aunque no se descarta que pueda haberlos durante la jornada.

Por su parte, el gestor aeroportuario ha añadido que la previsión es que las labores finalicen este miércoles y que el aeropuerto esté a pleno rendimiento a partir de las 22.00 horas.

