Arucas se convierte en una de las principales sedes del GCOM 2025

El municipio de Arucas será sede, del 26 al 31 de diciembre, de varias de las pruebas del Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM) 2025, una de las citas más destacadas del calendario regional de orientación. Este traslado pone de relieve el papel del municipio como escenario clave para la práctica de esta disciplina debido, principalmente, a su consolidada trayectoria en eventos de carácter internacional.

El concejal de Deportes, José María González, expresó su satisfacción de poder contar con esta prueba en el municipio. “Ya en 2022 fuimos sede de este importante evento”, recordó añadiendo que “este año renovamos nuestra apuesta por una nueva edición, porque para el Ayuntamiento de Arucas y para todo el municipio, esta prueba representa supone reforzar el deporte al aire libre y la promoción de la isla como destino de turismo activo”.

Durante las jornadas del 27, 28 y 29 de diciembre, la localidad acogerá diferentes pruebas abiertas a todos los públicos, con recorridos adaptados a distintos niveles y edades. La competición permitirá que tanto deportistas experimentados como aficionados disfruten del entorno natural y patrimonial del municipio, combinando deporte, naturaleza y convivencia.

La edición de este año contará con tres pruebas principales: Lomo Riquiánez, con un recorrido técnico en plena naturaleza; la prueba urbana, que se desarrollará en el circuito de orientación permanente del municipio -actualmente, junto con el de La Palma, el único en proceso de homologación-, y la Liga o Campeonato de España de Trail-O.

Para González esto demuestra que “Arucas apuesta fuerte por todo tipo de modalidades y categorías como la Liga Trail-O, una modalidad dirigida a personas con movilidad reducida, que se disputará en el Área Recreativa de Lomo Jurgón”.

Más allá del ámbito deportivo, el evento tendrá un importante impacto económico y social. “El GCOM”, apunta el edil de Deportes, “no solo representa un evento de primer nivel, sino también una oportunidad económica para Arucas”, añadiendo que “este tipo de pruebas atraen a participantes y acompañantes, muchos procedentes del norte de Europa, que eligen también el municipio para disfrutar del invierno de forma activa”. Como indica José María González la presencia de turistas repercute positivamente “y supone un impulso directo para la hostelería, el comercio y la restauración locales”.

Además, la orografía, la riqueza de sus paisajes y su red de senderos convierten al municipio en un escenario privilegiado para esta disciplina. El máximo responsable de la concejalía de Deportes subrayó que estas competiciones permiten que visitantes y residentes “descubren Arucas desde una óptica diferente, combinando deporte, naturaleza y cultura. Eventos como el GCOM fortalecen nuestro tejido económico y asociativo, demostrando que el turismo deportivo también puede ser una fuente de desarrollo sostenible para nuestro entorno”.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web www.gcom.orientacioncanarias.com. El plazo límite para las inscripciones es el sábado, 15 de diciembre a las 23.59h.

La XII Gran Canaria O-Meeting (GCOM) está organizada por Orientación Canarias (by Limonium Canarias) y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Arucas, a través de su concejalía de Deportes; el Cabildo de Gran Canaria mediante Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; y el Gobierno de Canarias con Promotur - Turismo de Islas Canarias. Además, la Federación Española del Deporte de Orientación colabora durante el desarrollo del evento.