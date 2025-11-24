Cajasiete inaugura una nueva oficina en la Vega de San Mateo reforzando su apuesta por la atención presencial y el crecimiento económico de Gran Canaria

Cajasiete ha celebrado este viernes la inauguración de su nueva oficina en el municipio de la Vega de San Mateo, un espacio diseñado bajo el modelo de Hogar Financiero, un concepto de oficina acogedor en el que los clientes puedan sentir la comodidad y calidez de su casa, así como la confianza y seguridad que necesitan de su entidad financiera.

Esta apertura supone un paso más en el crecimiento y presencia territorial que la entidad financiera impulsa en la provincia desde hace casi dos décadas. Desde la apertura de la primera oficina en Gran Canaria en el año 2007, Cajasiete ha consolidado su presencia en la Isla alcanzando ya las 13 oficinas de las 19 con las que cuenta en la provincia. Esta evolución refuerza la apuesta de la entidad por el modelo de atención presencial, en contraposición a la tendencia generalizada del sector financiero.

En los dos últimos años, la entidad ha dado un impulso decisivo a su implantación en Gran Canaria con la apertura de dos nuevas sedes: una en la zona de Siete Palmas y la nueva oficina de la Vega San Mateo. A estas aperturas se suma la adquisición de un edificio emblemático en Las Palmas de Gran Canaria, destinado a convertirse en la futura sede central de Cajasiete en la provincia.

Gracias a estas inversiones, la entidad sitúa su cuota de mercado regional en cuanto al número de oficinas por encima del 14%, consolidando su red de atención física en Canarias. Estas actuaciones son posibles gracias a los excelentes resultados obtenidos en los últimos años, que han permitido a Cajasiete mantener el mejor ratio de solvencia entre las entidades que operan en las islas, alcanzando un 21,2%.

La nueva oficina de la Vega de San Mateo se ha diseñado bajo el modelo de Hogar Financiero, un concepto que ofrece un entorno acogedor y funcional en el que los clientes pueden recibir la atención de un equipo profesional altamente cualificado, liderado por su directora, Miriam González Guerra.

Durante el acto de inauguración, que contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón Marrero, el presidente de Cajasiete, Manuel del Castillo González, destacó "hoy inauguramos esta oficina con la ilusión de seguir creciendo junto a esta tierra, de ofrecer un servicio cercano, humano y adaptado a las necesidades de cada persona, cada empresa y cada familia canaria".

Con esta apertura, Cajasiete reafirma su compromiso con el tejido económico y social de Gran Canaria, impulsando la creación de espacios modernos, accesibles y orientados a la experiencia del cliente, en los que la cercanía y el acompañamiento personal continúan siendo los pilares fundamentales de su modelo cooperativo.