La calima deja un calor veraniego y se diluye para abrir el cielo a chubascos

Tiempo de contrastes en la última semana. Las lluvias serenas han dejado paso a la entrada de una masa de calima que dejó este lunes temperaturas superiores a los 29 grados en Tasarte y en La Oliva. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya contemplan su progresiva disolución, para dejar paso con el paso de las horas a algunas lloviznas en el territorio insular, si bien tampoco se descarta que el polvo en suspensión vuelve a hacer su aparición el próximo fin de semana en las islas orientales.

La calima fue casi un espejismo, que ha alterado el mapa meteorológico de Canarias tras la racha de precipitaciones dispersas por las islas, que había estado acompañada de una bajada de las temperaturas.

Tasarte y La Oliva

El mapa del tiempo dejó este lunes unas máximas de 29,2 grados en el pueblo aldeano de Tasarte, por los 29,1 registrados en La Oliva (Fuerteventura). Sin embargo, no fueron casos excepcionales, ya que en buena parte del territorio grancanario rondaron entre los 27 y los 28 grados, en unas condiciones que animaban a muchos turistas y lugareños a coger la toalla e irse a las playas para pasar la jornada. El día veraniego así lo invitaba.

Las temperaturas volverán poco a poco a los registros más propios del momento. Las previsiones hablan de la aparición de algunos chubascos puntuales en islas como Tenerife y La Palma para este martes.

A medida que pasan las horas aumentará la posibilidad de que se moje buena parte del Archipiélago, y que podría llegar hasta Gran Canaria desde el jueves. Y es posible que se prorrogue a toda Canarias durante el fin de semana.

Más fresco

La Agencia Estatal prevé que la calima irá remitiendo en las zonas bajas desde la mañana de este martes y en medianías a partir de últimas horas del día. Las temperaturas irán en descenso, especialmente en las islas más orientales. Se espera entre los 21 y 22 grados de máximas en Gran Canaria.

En general, proliferan los cielos poco nubosos, con presencia de nubosidad alta en intervalos con nubosidad en zonas bajas del norte de las islas montañosas, que tienden a afectar también en medianías expuestas partir del anochecer.

Además, Meteorología habla de una baja probabilidad de precipitaciones. Y, si llegan, serán débiles y ocasionales.

¿Qué pasará?

Aunque todavía es pronto en este mapa de contrastes, las previsiones tampoco descartan que la calima vuelve antes de este fin de semana a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El parte habla para el viernes de que «en las islas montañosas habrá cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, siendo más probables en el este de La Palma; en el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En las islas más orientales, poco nuboso tendiendo a cielos despejados. Probable entrada de polvo en suspensión, dejando calimas ligeras en altura en la provincia oriental».