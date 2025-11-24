El cantaor Canelita lleva a Maspalomas su primera actuación en Gran Canaria

El cantaor Jonatán Vera Granja, conocido artísticamente como Canelita, actúa por primera vez en Gran Canaria el próximo domingo 14 de diciembre en el Holiday World Maspalomas Center, en una jornada musical de más de siete horas que empezará a las 17:30 horas y que contará con la participación de Los Carmona y DJ Julián.

La cita servirá para presentar Molino, el último álbum de Canelita, un trabajo con el que continúa explorando su mezcla personal de flamenco y música urbana. Sobre el escenario, el artista interpretará temas que recorren palos como los fandangos, bulerías, rumbas o tangos, acompañado por su banda al completo. El concierto de Maspalomas, un enclave donde “el arte abraza al mar”, como destacan los organizadores, supondrá la primera ocasión en la que actúa en la isla con un espectáculo diseñado para acercar al público la fuerza de su voz y su particular manera de entender el flamenco.

Una carrera que empezó a los 14 años

Nacido en Algeciras en 1990 y criado en el mismo barrio que vio crecer a Paco de Lucía, Canelita fue descubierto de niño por Manzanita, quien le animó a publicar su primer álbum, Vivo errante, cuando contaba con 14 años de edad. Desde entonces, su música ha mantenido un equilibrio entre la esencia tradicional y la experimentación sonora, con trabajos como Por mi calle, Bésame, Vuelvo, Saltaré o Divino. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Raimundo Amador, Huecco, María Toledo, Morenito de Íllora, Sergio Ramos, Omar Montes o C. Tangana, con quien alcanzó un Disco de Oro en 2022 gracias al tema La culpa.