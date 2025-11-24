El Centro Astronómico de San Mateo busca nuevo hogar

La reforma integral de la Escuela de Música de San Mateo, cuyo proyecto incluye la transformación de su cubierta para albergar recitales al aire libre y mejorar la accesibilidad, traerá consigo como daño colateral para la ciencia y la divulgación en el municipio el cierre y traslado forzoso del Centro Astronómico Roque Saucillo (CARS), un observatorio urbano orientado a la divulgación astronómica e investigación amateur.

Este observatorio, una instalación pionera ubicada desde 2011 en la azotea del edificio educativo, se ve obligado a desmantelar sus telescopios y cámaras debido a los preparativos de la obra. Frank A. Rodríguez, director de AstroEduca, empresa propietaria del material y gestora de la actividad, confirma que, aunque la instalación sigue operativa a nivel observacional, «en breve se procederá a retirar el material científico». Las visitas escolares y de público general se han paralizado tras el aviso del consistorio para que abandonen el lugar, donde aún queda material científico que se retirará una vez concluyan los proyectos de observación en los que participa la empresa.

«El observatorio se creó por y para San Mateo y no contemplamos otro lugar» Frank A. Rodríguez — Director de AstroEduca

A pesar del contratiempo, desde AstroEduca afirman que la continuidad del proyecto en la localidad no está en duda. «El CARS se creó por y para San Mateo y no contemplamos otro lugar», sentencia Rodríguez. La inversión, de carácter privado y sin subvenciones públicas, nació en el municipio y sus promotores tienen claro que allí debe continuar.

Tanto la entidad científica como el consistorio veguero confirman que la relación entre ambos es fluida y cordial. El proyecto original nació gracias a la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento, y ante este nuevo escenario, la administración local ha mostrado «total disponibilidad» para facilitar el traslado a cualquier otro de sus espacios.

Las dificultades para encontrar una nueva ubicación

La búsqueda de una nueva ubicación ya ha comenzado, aunque Rodríguez señala que, debido a las exigencias técnicas, logísticas y de visibilidad, el proceso es complejo. «Lo ideal es replicar o mejorar las condiciones que ya había; la zona media o alta del municipio es una prioridad, aunque no descartamos el entorno del casco urbano si reúne las características adecuadas», afirma. El equipo de AstroEduca realiza estas últimas semanas estudios de campo con telescopios portátiles en varios enclaves potenciales para tomar una decisión final.

«El proyecto debe seguir formando parte del municipio como un recurso científico y educativo», asegura Rodríguez, y confirma que el Ayuntamiento está pendiente de los potenciales lugares donde sea factible la reinstalación de este referente de la astronomía amateur y divulgativa en Gran Canaria.

Una protuberancia solar captada desde el Centro Astronómico de San Mateo / AstroEduca

Un observatorio urbano con código científico

Fundado en 2011 como el primer observatorio urbano de Canarias, el Centro Astronómico Roque Saucillo (CARS) cuenta con el código científico MPCJ45 otorgado por la Unión Astronómica Internacional (IAU). Esta distinción le permite colaborar, junto al Observatorio Montaña Cabreja, situado también en San Mateo, en el seguimiento de cuerpos menores como asteroides y cometas. Su ubicación en el casco urbano fue una apuesta estratégica para «priorizar la accesibilidad y cercanía de la astronomía a todos sin necesidad de desplazamientos a lugares remotos», explica Rodríguez.