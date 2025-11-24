Las cuentas del Cabildo de Gran Canaria reciben 68 enmiendas y priorizan la vivienda

Los grupos políticos del Cabildo de Gran Canaria han presentado 68 enmiendas, tres a la totalidad y 65 parciales, al proyecto de Presupuestos de la Isla para el año 2026, que se debate el próximo miércoles 3 de diciembre en el Pleno de la corporación insular. La falta de vivienda pública y la carestía de los alquileres será uno de los ejes de la discusión entre el gobierno y la oposición, con media docena de propuestas para que se destine más dinero a esas carencias.

Los tres grupos opositores -PP, CC y Vox- rechazan las cuentas elaboradas por el gobierno de NC y PSOE que preside Antonio Morales y solicitan su devolución, un planteamiento que no prosperará ante la mayoría absoluta de las dos fuerzas del pacto de progreso. Previsiblemente, la misma suerte correrán las 31 enmiendas parciales de los populares y las 34 de los nacionalistas, pues en los años precedentes no se aprobó ninguna propuesta de la oposición.

Vox no ha registrado enmiendas parciales y se limita a plantear que se elabore un nuevo presupuesto. Tampoco NC y PSOE introducirán modificaciones en este último trámite de las cuentas de 2026.

El portavoz del PP y líder de la oposición, Miguel Jorge, tiene previsto comparecer esta semana para explicar en contenido de sus enmiendas, pero adelantó que tres de ellas solicitan «casi duplicar» el presupuesto del Consorcio Insular de Vivienda.

Prioridades

La primera reclama una nueva partida de 5,8 millones destinada a la construcción de nueva vivienda pública para alquiler social, con la justificación de que «es en la actualidad uno de los principales problemas de los ciudadanos y debe ser una absoluta prioridad» en el presupuesto del próximo año.

La segunda enmienda parcial del PP plantea incorporar dos millones para la denominada Bolsa de Vivienda Gran Canaria, con el objetivo de incentivar a los propietarios de casas vacías a que «cedan por un determinado número de años sus inmuebles, facilitando a las familias con menos recursos poder acceder a estas viviendas en régimen de alquiler sufragado por la Institución insular».

La tercera reclama otro millón más para la construcción de viviendas colaborativas, con el fin de transferir fondos a los ayuntamientos de la isla para que puedan adquirir suelo y destinarlo a la construcción de este tipo de inmuebles en régimen de alquiler asequible.

El grupo de CC centra sus propuestas en afrontar la crisis habitacional

Por su parte, el grupo de CC ha registrado 34 enmiendas parciales, en las que piden cambios en los presupuestos por un montante global de 28,48 millones de euros. Tres de ellas están referidas directamente a vivienda, la principal por valor de un millón de euros para la adquisición y promoción privada de casas sin terminar. También propone una partida de 300.000 euros para subvencionar la compra de primeras viviendas y otra de 40.000 euros para crear una bolsa insular de vivienda vacía para alquiler.

En su enmienda a la totalidad, la portavoz de la coalición nacionalista, Vidina Cabrera, sostiene que «en el contexto de una Canarias afectada por una crisis habitacional sin precedentes, con una creciente demanda y una oferta insuficiente de viviendas, es imperativo que todas y cada una de las administraciones aborde la situación con la seriedad y la atención que merece».

Emergencia

«Es lamentable -añade- constatar que el presupuesto asignado a vivienda para el año 2026 es, en términos inequívocos, inadecuado para hacer frente a la emergencia de la crisis habitacional en Gran Canaria». Cabrera recuerda que el Consorcio de Vivienda del Cabildo «tiene previsto la construcción de únicamente 63 viviendas en el año 2026 en Pico Viento, las mismas planificadas para el 2024 y 2025, que ya llevan un considerable retraso, fijando una inversión real de tan solo 5,35 millones, de los cuales 2,2 millones los transfiere la Comunidad Autónoma de forma nominativa.

En las cuentas del gobierno insular, a su juicio, «se rechazan las viviendas previstas en La Feria en el presupuesto de 2025 y no se prevé la construcción de viviendas de tránsito». De las 429 viviendas que aparecen en el presupuesto para el 2026, solo hay consignada una partida de 100.000 euros para las 240 viviendas previstas en Las Torres en régimen de alquiler asequible, y otro millón de euros para un convenio con el Icavi con el que cofinanciar la promoción 122 viviendas protegidas de promoción pública.

«En resumen», concluye Cabrera, "la respuesta que da a la ciudadanía el Cabildo de Gran Canaria con un presupuesto milmillonario es destinar el 0,47% a la construcción de vivienda, dato que aumenta al 0,75% si incluimos las transferencias de capital».

Vox renuncia a las enmiendas parciales y reclama al gobierno reelaborar todo el presupuesto de 2026

Por su parte, el portavoz de Vox, Yeray Suárez, declaró que «el volumen, la estructura y la dependencia de las transferencias insulares» justifican que su grupo «no se limite a presentar enmiendas parciales, sino que plantee una alternativa integral; racionalización y reducción del perímetro del sector público insular, fortalecimiento de ingresos propios allí donde sea razonable, revisión a fondo de subvenciones y convenios, y reorientación del gasto hacia prioridades esenciales, medibles y evaluables».

Esas cuestiones, según Suárez, «actualmente brillan por su ausencia», por lo que «las líneas de reforma y propuesta alternativa que plantea Vox pueden resumirse en una idea sencilla, pasar de un presupuesto hinchado, rígido y dependiente, a un presupuesto prudente, eficiente y al servicio de las necesidades reales de los grancanarios».

«No se trata solo de cambiar números en un cuadro, sino de cambiar la lógica que hay detrás del presupuesto del Cabildo: del gastar más al gastar mejor, con dinero que realmente existe, en lo que verdaderamente importa», recalcó.