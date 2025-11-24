La oposición reclama al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana devolver al Cabildo las competencias sobre la GC-500

El concejal de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, reclamó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que devuelva al Cabildo de Gran Canaria las competencias de conservación y mantenimiento de la carretera GC-500 en el tramo correspondido entre Bahía Feliz y Pasito Blanco «ante el grave y progresivo deterioro que presenta la vía».

En una moción registrada para que sea tratada en el pleno municipal de noviembre, Henríquez denuncia que, desde que fueron cedidas las competencias al municipio en ese tramo a comienzos de los 2000, la vía ha sufrido un deterioro estructural grave que incluye socavones, fallos en la señalización y deficiencias peligrosas en vallas de seguridad, poniendo en riesgo la seguridad vial.

«El Ayuntamiento no tiene capacidad»

«El Ayuntamiento no tiene capacidad para rehabilitar el estado de la carretera», señala Henríquez, quien considera que la urgencia de la medida que propone al equipo de Gobierno se basa en que el estado actual de la vía no sólo compromete la seguridad de miles de personas, sino que también proyecta una imagen de abandono incompatible con un destino turístico internacional. «Tan solo se han realizado algunas mejoras puntuales entre San Agustín y El Veril, con apoyo de otras administraciones», apunta.

Henríquez argumenta que «si el Ayuntamiento no dispone de medios suficientes, lo sensato y legal es que el Cabildo asuma nuevamente la gestión». La moción propone acuerdos urgentes, como una inspección técnica, medidas de conservación mínima mientras se tramita la reversión, y la negociación de un Plan de Rehabilitación Integral con el Cabildo.

Ese Plan de Rehabilitación para la GC-500, además del reasfaltado, propondrá una revisión funcional completa con pasos de peatones accesibles, arcenes seguros, medidas de calmado de tráfico y la creación de itinerarios peatonales y ciclistas.

Las deficiencias denunciadas

Las deficiencias señaladas en la moción incluyen socavones y deformaciones del firme, marcas viales totalmente borradas, señales verticales caídas o ilegibles, visibilidad reducida por vegetación invasiva y falta de desbroce, ausencia de alumbrado funcional en amplios tramos y deficiencias graves en vallas y guardarraíles que constituyen un riesgo real para los motoristas.